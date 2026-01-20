Новые ГОСТы на алкозамки для машин: что об этом известно

Росстандарт утвердил новые ГОСТы на алкозамки для автомобилей

В России утверждены новые национальные стандарты для испытаний систем контроля состояния водителя – алкозамков. Эти ГОСТы направлены на повышение надежности устройств, которые не позволяют садиться за руль в нетрезвом состоянии, а также на создание условий для проверки их соответствия стандартам.

Комплекс стандартов разработал ФГУП «НАМИ», и они начнут действовать с 1 мая 2026 года. В частности, были внесены изменения в ГОСТ Р 70637–2023. Документ требует, чтобы алкозамок обнаруживал пары этанола в выдыхаемом воздухе водителя, отключал двигатель при превышении допустимого уровня алкоголя и отправлял информацию об этом, включая данные в систему «ЭРА-ГЛОНАСС».

Стандарты распространяются на транспорт, используемый для коммерческих перевозок пассажиров и опасных грузов.

Утверждены два новых ГОСТа – Р 72377–2026 и Р 72378–2026, которые устанавливают правила проверки оборудования. Первый стандарт описывает методы испытаний всех функций системы, включая алгоритмы и блокировку мотора при выявлении паров этанола.

Второй стандарт регулирует испытания индикатора паров этанола и процедуры оценки его работоспособности и технических характеристик.

Ранее «За рулем» сообщал, какие Toyota остаются в строю спустя десятки лет.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте