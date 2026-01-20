#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Chery Fulwin T9L
20 января
Просторный салон и богатое оснащение — этот крутой кроссовер уже можно заказать
Chery открыла приём слепых заказов на...
Новые ГОСТы на алкозамки для машин: что об этом известно
20 января
Новые ГОСТы на алкозамки для машин: что об этом известно
Росстандарт утвердил новые ГОСТы на алкозамки...
Продажи автомобилей Москвич в 2025 году сократились
20 января
Продажи автомобилей Москвич в 2025 году сократились
«Автостат»: в РФ в 2025-м реализовали на треть...

Новые ГОСТы на алкозамки для машин: что об этом известно

Росстандарт утвердил новые ГОСТы на алкозамки для автомобилей

В России утверждены новые национальные стандарты для испытаний систем контроля состояния водителя – алкозамков. Эти ГОСТы направлены на повышение надежности устройств, которые не позволяют садиться за руль в нетрезвом состоянии, а также на создание условий для проверки их соответствия стандартам.

Рекомендуем
Выбираем недорогой универсальный автомобиль: сравнили две Лады и Солярис

Комплекс стандартов разработал ФГУП «НАМИ», и они начнут действовать с 1 мая 2026 года. В частности, были внесены изменения в ГОСТ Р 70637–2023. Документ требует, чтобы алкозамок обнаруживал пары этанола в выдыхаемом воздухе водителя, отключал двигатель при превышении допустимого уровня алкоголя и отправлял информацию об этом, включая данные в систему «ЭРА-ГЛОНАСС».

Стандарты распространяются на транспорт, используемый для коммерческих перевозок пассажиров и опасных грузов.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Утверждены два новых ГОСТа – Р 72377–2026 и Р 72378–2026, которые устанавливают правила проверки оборудования. Первый стандарт описывает методы испытаний всех функций системы, включая алгоритмы и блокировку мотора при выявлении паров этанола.

Второй стандарт регулирует испытания индикатора паров этанола и процедуры оценки его работоспособности и технических характеристик.

Ранее «За рулем» сообщал, какие Toyota остаются в строю спустя десятки лет.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Росстандарт
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Сергей Петров/NEWS.ru/TACC
Количество просмотров 41
20.01.2026 
Фото:Сергей Петров/NEWS.ru/TACC
Поделиться:
Оцените материал:
0