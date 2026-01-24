#
Японская пленка-невидимка не даст каплям дождя оставаться на боковых зеркалах

Компания Car Mate представила водоотталкивающую пленку для боковых зеркал

На международной выставке потребительской электроники CES 2026 японская компания Car Mate представила водоотталкивающую пленку для боковых зеркал, которая обещает навсегда изменить ощущения от вождения в непогоду.

Проверка «мозгов» и батарей — советы по покупке подержанного автомобиля с автопилотом

Этот аксессуар, заявленный как «запчасть, которая действительно нужна всем», использует силу природы, чтобы подарить водителям кристальную видимость.

Принцип работы пленки вдохновлен знаменитым «эффектом лотоса», когда капли воды не растекаются, а скатываются с поверхности, словно шарики.

Секрет кроется в микроскопической структуре нанесенного покрытия, которое создает аналогичный барьер для влаги.

Водоотталкивающая пленка Car Mate Zero Wiper
Водоотталкивающая пленка Car Mate Zero Wiper

Помимо основной функции, разработка служит защитным щитом для хрупкой зеркальной поверхности, оберегая ее от мелких царапин и сколов.

Покрытие достаточно прочное, чтобы выдерживать регулярную мойку и не терять своих волшебных свойств. Установка не требует особых навыков: пленка с липким слоем продается в виде листов, которые можно легко обрезать под контуры любого зеркала.

В компании отмечают, что пленка эффективна при сильном дожде и снегопаде, однако ее совместимость с обогреваемыми зеркалами пока требует уточнений. При этом создатели делают логичное замечание: если поверхность активно отталкивает воду и не дает образоваться наледи, то нет нужды использовать подогрев.

Источник:  The Drive
Алексеева Елена
Фото:Car Mate
24.01.2026 
Фото:Car Mate
