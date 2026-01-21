Экология
Toyota Platinum
21 января
Новый седан Toyota с пневмоподвеской и креслами невесомости уже скоро в продаже

Новый седан Toyota Platinum 7 за 2,2 млн рублей выйдет на рынок в марте

Компания Toyota готовится к запуску продаж электроседана Platinum 7 на китайском рынке. Модель появится в продаже в марте, а ее базовая версия будет стоить около 200 тыс. юаней, что превышает 2,2 млн рублей.

Модель отличается богатым оснащением. В него входит набор интеллектуальных помощников Momenta R6, мультимедийная система на Harmony OS и кресла с эффектом невесомости. В списке дополнительных опций заявлены лидар, панорамная крыша с задним стеклом, система распознавания лиц и проекционный дисплей. Салон отделан деревом, а голосовой помощник может общаться сразу с несколькими пассажирами. Автомобиль способен запоминать настройки разных членов семьи.

Toyota Platinum 7 позиционируется как электрический люксовый седан. Его разрабатывало подразделение Toyota China, а выпуск организуют на совместном предприятии GAC-Toyota. Модель оснащена электроприводом Huawei Drive One с двумя моторами общей мощностью 207 кВт. Энергия хранится в литий-железо-фосфатной батарее CATL.

В зависимости от комплектации, аккумулятор емкостью 88,13 кВт·ч обеспечивает запас хода от 680 до 710 километров по циклу CLTC. Версия с батареей на 71,35 кВт·ч способна проехать до 600 километров.

Особенностью станет двухкамерная активная пневмоподвеска, которая сканирует дорогу и заранее приспосабливается к условиям. Автомобиль будет доступен в семи цветах кузова.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России подорожала стоимость поездки в такси.

Источник:  Autohome
0