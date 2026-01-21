Доступная 7-местная Тойота снова продается в России

В РФ начались продажи семейных компактвэнов Toyota Veloz по цене от ₽2,6 млн

Семиместный компактвэн Toyota Veloz, официально продающийся на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, теперь появляется в России через параллельный импорт. В продаже такие машины стартуют от 2 575 000 рублей на одном из сайтов объявлений.

Новые Toyota Veloz ввозят преимущественно из ОАЭ. Самая низкая цена – 2 575 000 рублей – у компании из Омска. За эти деньги покупателю предлагают версию GX с LED-фарами, 17-дюймовыми легкосплавными дисками, креслами с отделкой из эко-кожи, кожаным мультифункциональным рулем, задним парктроником с камерой и однозонным климат-контролем.

Комплектация также включает полуцифровую приборную панель, мультимедийный экран, выбор режимов движения, датчики давления в шинах, бесключевой доступ с кнопкой запуска и различные системы пассивной безопасности, включая ABS и ESP.

Цены на аналогичные машины в других городах выше. В Благовещенске Toyota Veloz продают за 2 710 000–2 730 000 рублей, в Воронеже – за 2 790 000 рублей, во Владивостоке – за 2 910 000 рублей, а в Сыктывкаре и Набережных Челнах цена достигает 3 100 000 рублей.

Разница в окраске и комплектации отражается на стоимости. Например, в Назрани белую машину из наличия продают по цене 3 100 000 рублей. В Тюмени за чёрный экземпляр просят 3 494 000 рублей, а в Самаре стоимость достигает 3 595 000 рублей. В последней версии есть климат-контроль, бесключевой доступ, камера заднего вида, беспроводная зарядка для смартфона, мультимедиа с Bluetooth и 17-дюймовые диски.

Toyota Veloz

Все импортируемые Toyota Veloz оснащены одним и тем же мотором – атмосферным 1,5-литровым двигателем мощностью 106 лошадиных сил, работающим с бесступенчатым вариатором и только передним приводом.

Экспортная сборка Toyota Veloz ведётся на заводе Toyota-Astra Motor в Индонезии. Некоторые комплектации также производят в Малайзии, Вьетнаме и Таиланде, причем в Таиланде выпускают только гибридные версии.

