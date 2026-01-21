Новый Tank — он заменит Land Cruiser?

Гибридный внедорожник Tank на новой платформе заметили на дорожных тестах

Весьма популярный в России бренд Tank вскоре ожидает важное обновление. В Китае фотошпионы запечатлели новую внедорожную модель этого бренда, проходящую дорожные испытания.

Сообщается, что в основе лежит модульная архитектура GWM One, анонсированная буквально на прошлой неделе – она должна стать общей сразу для семи различных моделей. Машина в кадре – полноразмерный внедорожник: по первым прикидкам, в габаритах он перерастет Haval H9 второго поколения, запаска будет крепиться на задней двери. В оснащение войдут три радара миллиметрового диапазона и лидар.

Вообще, платформа GWM One – это самостоятельно разработанные китайцами основные компоненты – и, прежде всего, силовые установки. Известно, что их заложено сразу пять типов – простые ДВС, два вида гибрида, электро- и топливные элементы. А у сфотографированного SUV планируется гибридная установка Hi4: бензиновый 2.0, 4-ступенчатая трансмиссия, задний электромотор на 367 л.с. и тяговая батарея на 80 кВт·ч. Ваши прогнозы по цене?

