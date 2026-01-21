Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Volkswagen ID. Era 9X
21 января
Появились фотографии интерьера абсолютно нового кроссовера Volkswagen
Autohome опубликовал шпионские фото интерьера...
Электрокар Атом
21 января
Оценены рыночные перспективы нового российского электромобиля
Эксперты «Автостата» высказались о перспективах...
Через 20 лет ручное вождение авто станет экзотикой, считают в Минтрансе
21 января
Через 20 лет ручное вождение авто станет экзотикой, считают в Минтрансе
Министр Никитин: через 20 лет ручное управление...

Новый Tank — он заменит Land Cruiser?

Гибридный внедорожник Tank на новой платформе заметили на дорожных тестах

Весьма популярный в России бренд Tank вскоре ожидает важное обновление. В Китае фотошпионы запечатлели новую внедорожную модель этого бренда, проходящую дорожные испытания.

Рекомендуем
Выбираем лучший новый внедорожник — выигрываем Ладу!

Сообщается, что в основе лежит модульная архитектура GWM One, анонсированная буквально на прошлой неделе – она должна стать общей сразу для семи различных моделей. Машина в кадре – полноразмерный внедорожник: по первым прикидкам, в габаритах он перерастет Haval H9 второго поколения, запаска будет крепиться на задней двери. В оснащение войдут три радара миллиметрового диапазона и лидар.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Вообще, платформа GWM One – это самостоятельно разработанные китайцами основные компоненты – и, прежде всего, силовые установки. Известно, что их заложено сразу пять типов – простые ДВС, два вида гибрида, электро- и топливные элементы. А у сфотографированного SUV планируется гибридная установка Hi4: бензиновый 2.0, 4-ступенчатая трансмиссия, задний электромотор на 367 л.с. и тяговая батарея на 80 кВт·ч. Ваши прогнозы по цене?

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Китайские автомобили
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 10
21.01.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0