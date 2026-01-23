#
Культовую вазовскую «трешку» продают по цене новой иномарки

Седан Lada 2103 1976 года выставлен на продажу за 2,5 миллиона рублей

В Москве выставлен на продажу автомобиль, который является не просто средством передвижения, а настоящим артефактом советской автомобильной эпохи.

Дорогие Жигули: та самая люксовая ВАЗ-2103 на тестах «За рулем»

Речь идет о самом аристократичном варианте «копейки» – ВАЗ 2103 1976 года выпуска. Объявление продавца по имени Максим всколыхнуло тематические сообщества, и причина не столько в идеальном состоянии машины, сколько в ее «космической» цене – 2 500 000 рублей.

Когда-то «четырехглазка» с хромированными бамперами считалась автомобилем для избранных, элитной версией массовой модели.

Жигули класса «люкс»: 10 убедительных фактов о ВАЗ-2103

Этот конкретный автомобиль провел в одной семье без малого 50 лет, сменив всего двух владельцев. Его пробег за полвека – смешные по нынешним меркам 9750 километров (конечно, если он реальный, а не скрученный).

«В зимнее время и в плохую погоду автомобиль никогда не эксплуатировался», – подчеркивает владелец.

Машина оснащена мотором 1.5 л, мощностью 75 л.с., и механической коробкой передач. Привод - задний. Она сохранила родной синий цвет кузова и идеальное техническое состояние, по утверждению владельца, не требующее вложений. Она избежала аварий, в салоне никогда не курили, а ее появление на улицах, по словам Максима, до сих пор вызывает восхищение прохожих и внимание других водителей.

Тем не менее, заоблачная цена многих заставляет улыбнуться, ведь за эти деньги можно приобрести новую или почти новую иномарку. И все же для истинных ценителей и коллекционеров это не просто механизм, а редкий экземпляр, за которым стоит почти полувековая история бережного хранения.

Источник:  auto.ru
Алексеева Елена
23.01.2026 
