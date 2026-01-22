Ресурс масла: почему цвет — ложный индикатор

Эксперт: не следует доверять народным методам оценки состояния моторного масла

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин в разговоре с Pravda.Ru объяснил, что стандартные интервалы замены масла, указанные автопроизводителями, рассчитаны на идеальные условия.

В реальности же езда в городских пробках, по пыльным дорогам или в сильные морозы резко сокращает срок службы смазки. В таких режимах не стоит ждать планового техобслуживания, так как изношенное масло заставляет двигатель работать с повышенной нагрузкой.

Эксперт развеял популярный миф о том, что потемнение масла говорит о необходимости его срочной замены. На самом деле черный цвет — это следствие естественного процесса окисления при контакте с воздухом и деталями мотора, а не прямой показатель потери свойств. Гораздо важнее обращать внимание на поведение автомобиля: тревожными сигналами являются повышенные вибрации, потеря тяги или долгий прогрев.

Ладушкин отметил, что народные способы проверки, такие как «капельный тест» на бумаге, не признаются производителями и не дают точной картины. Современные масла действительно имеют запас прочности, но сохранить его можно только при использовании качественных сертифицированных материалов и своевременной замене. Также стоит учитывать, что на рынке встречается много подделок, и именно некачественное масло часто становится причиной поломок.

Эксперт особенно подчеркнул, что даже хорошее масло не спасет двигатель, если установлен некачественный или поддельный фильтр, что ведет к неизбежным проблемам в масляной системе.

