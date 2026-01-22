#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Крышка лючка бензобака Chery Tiggo 7 Pro Max. Вроде бы можно заливать АИ‑92, но стоит ли?
22 января
Почему китайцы разрешают лить в турбомотор 92-й бензин
Эксперты «За рулем» объяснили, как выбирать...
Топ-10 самых сильных автомобильных брендов в умах россиян (не китайских)
22 января
Топ-10 самых сильных автомобильных брендов в умах россиян (не китайских)
Целиков: среди авто глобальных брендов россияне...
Что будет, если долго не платить штраф — разбираем все стадии
22 января
Что будет, если долго не платить штраф — разбираем все стадии
Авто Mail назвал все последствия неуплаты...

Ресурс масла: почему цвет — ложный индикатор

Эксперт: не следует доверять народным методам оценки состояния моторного масла

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин в разговоре с Pravda.Ru объяснил, что стандартные интервалы замены масла, указанные автопроизводителями, рассчитаны на идеальные условия.

Рекомендуем
Моторное масло густеет в мороз: чем это грозит

В реальности же езда в городских пробках, по пыльным дорогам или в сильные морозы резко сокращает срок службы смазки. В таких режимах не стоит ждать планового техобслуживания, так как изношенное масло заставляет двигатель работать с повышенной нагрузкой.

Эксперт развеял популярный миф о том, что потемнение масла говорит о необходимости его срочной замены. На самом деле черный цвет — это следствие естественного процесса окисления при контакте с воздухом и деталями мотора, а не прямой показатель потери свойств. Гораздо важнее обращать внимание на поведение автомобиля: тревожными сигналами являются повышенные вибрации, потеря тяги или долгий прогрев.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Почему моторное масло должно темнеть: объяснение эксперта

Ладушкин отметил, что народные способы проверки, такие как «капельный тест» на бумаге, не признаются производителями и не дают точной картины. Современные масла действительно имеют запас прочности, но сохранить его можно только при использовании качественных сертифицированных материалов и своевременной замене. Также стоит учитывать, что на рынке встречается много подделок, и именно некачественное масло часто становится причиной поломок.

Эксперт особенно подчеркнул, что даже хорошее масло не спасет двигатель, если установлен некачественный или поддельный фильтр, что ведет к неизбежным проблемам в масляной системе.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:freepik / Drazen Zigic
Количество просмотров 12
22.01.2026 
Фото:freepik / Drazen Zigic
Поделиться:
Оцените материал:
0