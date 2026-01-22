Цена новой иномарки: из чего она складывается

РОАД: как формируется цена нового импортного авто в РФ в 2026 году

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) провела анализ формирования розничной цены на новый автомобиль, импортируемый в Россию. В исследовании показано, что к 2026 году налоги и сборы будут составлять примерно 44% стоимости машины, а расходы на доставку и прибыль дилера с дистрибьютором добавят еще около 24%.

Для примера использовался новый седан Jetta VA3 с рекомендованной ценой 2 710 000 рублей.

Стоимость автомобиля без дополнительных расходов – около 900 000 рублей. К этой сумме прибавляются многочисленные налоги и сборы: утильсбор – 800 800 рублей, налог на добавленную стоимость (22%) – 229 713 руб., таможенная пошлина (15%) – 135 000 руб., акциз – 9450 руб., а также таможенный сбор – 4924 руб.. В сумме налоги и сборы достигают 1 180 000 рублей.

Расходы на доставку автомобиля оцениваются в 13% от цены, или 350 000 рублей. Прибыль дистрибьютора составляет 6% (150 000 руб.), а маржа дилера – 5% (130 000 руб.). Именно так складывается конечная розничная цена автомобиля.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что Chery и Jaguar Land Rover запустят новый автобренд Freelander в 2026 году.