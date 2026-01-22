Нужно ли укрывать машину чехлом зимой: ответ эксперта

Эксперт Антонова рассказала, как защитить автомобиль от снега

С начала 2026 года в некоторых регионах России прошел сильный снегопад, полностью покрывший дороги и машины. Длительное нахождение автомобиля под снежным покровом может привести к серьезным повреждениям.

Исполнительный директор Национальной ассоциации зимнего содержания объектов инфраструктуры и транспорта Юлия Антонова дала советы по защите автомобиля.

Комментарий эксперта

Юлия Антонова, исполнительный директор Национальной ассоциации зимнего содержания объектов инфраструктуры и транспорта:

– Автомобиль – это техническое средство, поэтому плотный снежный покров ему не так полезен, как, например, деревьям, кустарникам или траве.

По ее словам, плотный снег влияет на лакокрасочное покрытие машины. Температура под слоем снега меняется, снег тает и потом замерзает, проникая в микротрещины и ускоряя коррозию. Если автомобиль не мыли долгое время, песок, грязь и реагенты усугубляют ситуацию.

Кроме того, под снегом может образовываться конденсат, который попадает в двигатель и бензобак. В дизельных машинах это способно привести к блокировке форсунок и фильтров. Для защиты автомобиля эксперт советует использовать чехол из дышащего материала, но перед этим важно тщательно очистить и высушить машину. Неподходящий чехол может создать плохие условия для авто.

Основным способом защиты остается регулярная чистка автомобиля от снега. Если машину долго не будут использовать, нужно заранее помыть кузов и не допускать минимального уровня топлива в баке.

