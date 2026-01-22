Российский рынок авто впервые с 2015 года упал в денежном выражении

РОАД: объем авторынка в РФ упал почти на 8% впервые за 10 лет

Российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам 2025 года впервые с 2015 года показал снижение в денежном выражении. Несмотря на рост цен на новые и подержанные машины, падение объема продаж было более значительным и не компенсировалось удорожанием.

Согласно данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), общий объем рынка новых и подержанных автомобилей в 2025 году уменьшился на 7,8% по сравнению с 2024 годом и составил 13,8 трлн рублей.

Рынок новых автомобилей занял 33% от общей суммы, что равно 4,61 трлн рублей и на 18,4% меньше показателя 2024 года. Вторичный рынок автомобилей сформировал оборот в 9,18 трлн рублей, снизившись на 1,4% по сравнению с предыдущим годом, с долей 67%.

Средняя цена нового автомобиля за год выросла на 6% и достигла 3,54 млн рублей. Цена машины с пробегом увеличилась на 4% и составила 1,35 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что Chery и Jaguar Land Rover запустят новый автобренд Freelander в 2026 году.

