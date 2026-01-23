#
В 2026 году АВТОВАЗ расширит дилерскую сеть — известны цифры

Количество официальных дилеров Lada вырастет до 360 предприятий

На ежегодной пресс-конференции АВТОВАЗа стали известны планы автогиганта по расширению дилерской сети.

«У нас на сегодняшний день уже запущено порядка 342 дилерских предприятий, еще 18 проектов сейчас в стадии реконструкции или строительства. Поэтому на конец года ожидаем 360 дилерских предприятий», – рассказал вице-президент АВТОВАЗа по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.

Напомним, у АВТОВАЗа самая крупная сеть официальных дилеров в РФ. Помимо продаж и обслуживания автомобилей Lada, эти автосалоны занимаются сервисной поддержкой владельцев машин Renault и Nissan.

На втором месте – аффилированный с АВТОВАЗом бренд Xcite (273 дилера), выпускающий в Санкт-Петербурге клоны Chery и использующий те же автосалоны, что и Lada. А замыкает тройку самых крупных дилерских сетей российское представительство самой компании Chery, насчитывающее 221 центр. Летом 2025 года автосалоны начали оформляться айдентикой Tenet, под которой на бывшем калужском заводе Volkswagen (ныне «АГР») теперь тоже собирают кроссоверы Chery.

Иннокентий Кишкурно
23.01.2026 
