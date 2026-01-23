Бьет по карману: известно, сколько тратят на авто в месяц большинство автомобилистов

10% опрошенных автовладельцев тратят на авто свыше 30 тыс. рублей в месяц

Содержание автомобиля обходится россиянам по-разному: большинство тратит умеренные суммы, но для 9% автовладельцев ежемесячные расходы превышают 30 тысяч рублей.

Такие данные приводятся в совместном исследовании «Росгосстраха» и ГК «Автодом». В эту сумму входят бензин, мойка, парковка и техническое обслуживание.

Несмотря на затраты, личный автомобиль остается ежедневным помощником для 45% россиян. Однако в крупных городах ситуация меняется: каждый третий автовладелец (35%) из-за хронических пробок предпочитает метро или такси. Проблема усугубляется тем, что более половины водителей (55%) не имеют собственного парковочного места.

Как отметил куратор направления каско «Росгосстраха» Дмитрий Кузнецов, именно в городской среде (на парковках и в плотном потоке) происходит большинство незначительных ДТП, которые и становятся основными страховыми случаями.

