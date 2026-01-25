Популярный в России седан получит сверхэкономичную версию

В Китае анонсировали седан Geely Preface i-HEV с расходом 3 л/100 км

Новая версия появится у седана Geely Preface – эта модель китайского бренда продается в России и пользуется популярностью.

В 2026 году Geely Preface получит гибридную версию с новой силовой установкой i-HEV, сообщает источник со ссылкой на материалы с презентации компании в Китае. Система i-HEV – это классический гибрид без возможности внешней зарядки; электромотор выступает «помощником» для ДВС. В случае с Preface это будет 1,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый атмосферник, развивающий 112 л.с.

Главное тут – расход топлива: сообщается, что он составит всего 3 литра на 100 км. Интересно, что при прежних габаритных длине (4865 мм) и высоте (1469 мм) гибридная машина станет чуть уже – 1869 мм против нынешних 1880 мм, что вероятно, можно объяснить поменявшейся аэродинамикой переднего бампера.

Вслед за Preface компания планирует выпуск еще четырех машин с системой i-HEV, все запланированы на нынешний год... Ну что, ждем сверхэкономичные Волги?

