Эти новые грузовики включены в программу субсидирования Минпромторга
Регионы смогут сами решать судьбу выделенок: подробности
Город Ивана Грозного, Иосифа Сталина и Джеймса Бонда: 7 имен Вологды
Эти новые грузовики включены в программу субсидирования Минпромторга

Российские грузовики БАЗ вошли в программу субсидирования Минпромторга

Полноприводные грузовики и шасси отечественного бренда БАЗ попали в перечень колесной техники, которую поддержит программа субсидирования Минпромторга России в 2026 году.

Покупатели автомобилей БАЗ смогут воспользоваться господдержкой в рамках действующих лизинговых программ, уточнили в пресс-службе АО «Романов». В список ведомства вошли шасси, седельный тягач, бортовой автомобиль и самосвал марки БАЗ.

Степень локализации этих моделей достигает 3 644 баллов, тогда как минимально требуемый уровень – 2 500. Все грузовики включены в реестр промышленной продукции, публикуемый в Государственной информационной системе промышленности (ГИСП).

Производство и планы компании

Серийный выпуск техники БАЗ начался в конце прошлого года на заводе АО «Романов» в Санкт-Петербурге. В 2026-м предприятие рассчитывает изготовить до 600 таких грузовиков. При работе в две смены мощность завода может увеличиться до 1 400 единиц в год к 2028 году.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ начались продажи новых Skoda Kamiq и Kamiq GT по цене от 1,7 млн рублей.

Источник:  пресс-служба АО «Романов»
Ушакова Ирина
Фото:Валентин Егоршин/ТАСС
23.01.2026 
Фото:Валентин Егоршин/ТАСС
