Лучшие машины в КНР: лидеров назвали сами китайцы

CheZhi перечислил самые качественные китайские кроссоверы

Китайская платформа CheZhi, специализирующаяся на сборе и анализе данных о дефектах автомобилей, опубликовала рейтинг качества кроссоверов по итогам четвертого квартала 2025 года. Лидерами исследования стали модели брендов Xiaomi и Zeekr.

Для формирования рейтинга эксперты подсчитали количество жалоб на кроссоверы и внедорожники, оставленных пользователями с октября по декабрь 2025 года, и сопоставили их с объемами продаж соответствующих моделей на внутреннем рынке Китая за тот же период. Итоговым показателем стал индекс количества жалоб на 10 тысяч проданных автомобилей.

Самым качественным кроссовером четвертого квартала 2025 года был признан Xiaomi YU7 с результатом 0,9 балла. Продажи модели стартовали в июне 2025 года, а в сегменте SUV она заняла второе место по объему реализации – 106,5 тысячи автомобилей за квартал, что делает показатель качества особенно показательным.

Второе место занял Zeekr 9X с результатом 1,4 балла. В отчетный период владельцами этой модели стали 21,4 тысячи покупателей. Эксперты отметили низкое количество жалоб и высокий уровень надежности первого гибридного кроссовера марки Zeekr.

Третью позицию занял Saic H5 (Shangjie H5), совместная разработка SAIC и Huawei, с оценкой 1,7 балла. Вблизи тройки лидеров расположились Toyota bZ3X (2,2 балла), созданный в партнерстве Toyota и GAC, а также бензиновый Changan X5 Plus (2,3 балла).

В CheZhi подчеркнули, что все перечисленные модели продемонстрировали уровень качества выше среднего по сегменту.

Всего в исследование вошли 358 моделей, при этом у 108 из них количество жалоб сократилось, тогда как у остальных было зафиксировано их увеличение. Средний уровень качества кроссоверов составил 24,8 балла, что оказалось лучше, чем в сегментах седанов и минивэнов.

Абсолютные аутсайдеры рейтинга не раскрываются из-за риска возможных судебных разбирательств с автопроизводителями.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ начались продажи новых Skoda Kamiq и Kamiq GT по цене от 1,7 млн рублей.