#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Брутальный кроссовер стал мощнее и обновился для РФ — вот что известно
26 января
Брутальный кроссовер стал мощнее и обновился для РФ — вот что известно
Обновленный кроссовер Haval Dargo прошел...
Эксперты подсчитали, сколько бензина можно купить на среднюю зарплату
26 января
Эксперты подсчитали, сколько бензина можно купить на среднюю зарплату
РИА Новости: Россия в середине рейтинга стран...
Почему дилеры китайских авто все чаще выражают недовольство
26 января
Почему дилеры китайских авто все чаще выражают недовольство
«Автостат»: снизилась удовлетворенность дилеров...

Это моторное масло получило высокую оценку от европейского автопроизводителя

ROLF получил одобрение LDF-3 от Scania на моторные масла Rolf Krafton S9 M

Компания Rolf Lubricants, известный производитель высокотехнологичных смазочных материалов, получила официальное одобрение LDF-3* от компании Scania* для своего моторного масла Rolf Krafton S9 M.

Это масло специально создано для дизельных двигателей Scania, работающих в грузовиках, автобусах и строительной технике, испытывающей серьёзные нагрузки. Моторное масло отличается высокой эффективностью при увеличенных интервалах замены, что позволяет заметно сократить расходы на обслуживание техники автопарка.

Полностью синтетическая формула с базовыми маслами, усиленная специальным пакетом присадок, отличается отличной термической и антиокислительной стабильностью. Такие характеристики помогают уменьшить износ двигателя и препятствуют образованию лаковых и шламовых отложений внутри, что особенно важно при разовом случайном использовании топлива низкого качества.


Масло Rolf Krafton S9 M 10W-40 разработано с учётом требований ведущих мировых производителей техники, включая Mercedes-Benz, MAN, Volvo и Renault. По физико-химическим показателям этот продукт превосходит принятые отраслевые стандарты.

* Scania AB — шведская компания, которая выпускает грузовые автомобили, автобусы, а также промышленные и морские двигатели, функционирует в более чем сотне стран. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы ведутся в Швеции, а заводы группы расположены в Швеции, Франции, Нидерландах, Аргентине, Бразилии и Польше. Ежегодно фирма производит свыше 100 тысяч автомобилей.

** Scania использует собственный допуск Long Drain Fieldtest (LDF) для дизельных моторных масел, рассчитанных на длительные интервалы замены.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:frreepik / ASphotofamily
Количество просмотров 46
26.01.2026 
Фото:frreepik / ASphotofamily
Поделиться:
Оцените материал:
0