На продажу выставили редчайший отечественный кабриолет «Наташа»

В Тамбове сняли с хранения и продают редкий кабриолет ВАЗ-2108 Lada Natasha

В Тамбове появился на продаже уникальный автомобиль – кабриолет ВАЗ-2108 «Наташа».

Этот экземпляр 1993 года выпуска оценили в 2,7 миллиона рублей, что сильно выделяется на фоне средней стоимости подержанных Lada в России, которая сейчас составляет примерно 650 тысяч рублей.

Автомобиль сменил только двух владельцев, а общий пробег с момента производства составляет около 98,5 тысячи километров. Его техническое состояние заявлено как полностью исправное, без необходимости в ремонте.

Технические особенности и доработки

Владелец рассказал, что вложил немало сил и средств в этот проект, хотя точную сумму предпочитает не называть, так как техника задумывалась как эксклюзив. Машина используется редко, преимущественно в ясную погоду или когда есть возможность насладиться поездкой.

Кабриолет ВАЗ-2108 «Наташа»

Стандартный 1,6-литровый карбюраторный двигатель модифицирован. Установлена облегченная поршневая группа и шатуны от Lada Granta, что должно улучшить динамику. Подвеска – газомасляная с пониженными пружинами, к тому же добавлены усилители подвески, новые опорные подшипники и усилитель рулевой рейки для лучшей жесткости и управляемости. Тормоза представлены перфорированными дисковыми механизмами спереди и сзади. На авто стоят 17-дюймовые литые диски с низкопрофильной резиной.

История модели

Кабриолет ВАЗ-2108 «Наташа» вовсе не кустарный тюнинг, а специальная серийная модель, разработанная в конце 1980-х годов. Создание автомобиля осуществлялось на советско-бельгийском предприятии Scaldia-Volga с участием дизайнеров АВТОВАЗа и предназначалось для западного рынка.

