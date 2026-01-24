Знаменитый семейный кроссовер Skoda снова в продаже в России с приятной ценой

Новые кроссоверы Skoda Kodiaq предлагаются в России с ценами от 3, 89 млн рублей

Кроссовер Skoda Kodiaq ощутимо подорожал после введения новых правил расчета утильсбора с 1 декабря. Сейчас в продаже на вторичном рынке представлено около 150 таких автомобилей, однако стартовые цены уже начинаются от 3 890 000 рублей.

Популярный пятидверный Kodiaq в переднеприводной версии Luxury с 2,0-литровым турбомотором мощностью 186 сил и семиступенчатой роботизированной коробкой DSG можно заказать через специализированного дилера из Владивостока. Такая комплектация включает фронтальные и боковые подушки безопасности, датчики дождя и давления в шинах, светодиодные фары, беспроводную зарядку для смартфона, мультимедийную систему с ЖК-экраном и камеру заднего вида. Еще в наборе – парковочные сенсоры спереди и сзади, круиз-контроль, климат-контроль на две зоны, 19-дюймовые легкосплавные диски и панорамная крыша с люком.

Skoda Kodiaq

Стоит немного дороже версия с полным приводом из Китая – её цена начинается с 4 100 000 рублей. В максимальной комплектации здесь установлен более мощный турбомотор на 220 л. с., цифровая приборная панель, семиместный кожаный интерьер с перфорацией, подогрев руля, мультимедиа с крупным дисплеем, адаптивный круиз-контроль и камера кругового обзора. Подобные кроссоверы по цене от 4 200 000 до 4 400 000 рублей можно заказать в Сыктывкаре, Ижевске, Екатеринбурге и Нижнекамске – последняя версия отличается двигателем на 180 сил и полным приводом.

Интерьер Skoda Kodiaq

Если выделить сумму около 4 470 000 рублей, новый Kodiaq уже можно купить из наличия. Например, в Октябрьском (Башкирия) за такой ценник предлагают автомобиль, чуть выше цены на такие комплектации – в Воронеже и Московской области, Москве, Кирове и Краснодаре. В ряде городов, включая Казань, Чебоксары, Санкт-Петербург и Тюмень, кроссоверы также доступны. Отметим, что актуальная модель второго поколения в Краснодаре стоит минимум 5 365 000 рублей, а в Москве – от 5 800 000 рублей.

