#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota Land Cruiser 300
24 января
Стартовали продажи самой мощной версии Toyota Land Cruiser 300: подробности
В Восточной Европе будет продаваться гибридная...
Land Rover Series от Himalaya
24 января
Классический Land Rover превратили в комфортный внедорожник на каждый день
Himalaya представила рестомод на базе Land...
Jetour G700
24 января
Мощный рамный внедорожник известной марки появился в России раньше премьеры
Jetour G700 с пробегом 8 тыс. км предлагается в...

Знаменитый семейный кроссовер Skoda снова в продаже в России с приятной ценой

Новые кроссоверы Skoda Kodiaq предлагаются в России с ценами от 3, 89 млн рублей

Кроссовер Skoda Kodiaq ощутимо подорожал после введения новых правил расчета утильсбора с 1 декабря. Сейчас в продаже на вторичном рынке представлено около 150 таких автомобилей, однако стартовые цены уже начинаются от 3 890 000 рублей.

Рекомендуем
Чего ждать от УАЗа Патриота — рейтинг частых поломок

Популярный пятидверный Kodiaq в переднеприводной версии Luxury с 2,0-литровым турбомотором мощностью 186 сил и семиступенчатой роботизированной коробкой DSG можно заказать через специализированного дилера из Владивостока. Такая комплектация включает фронтальные и боковые подушки безопасности, датчики дождя и давления в шинах, светодиодные фары, беспроводную зарядку для смартфона, мультимедийную систему с ЖК-экраном и камеру заднего вида. Еще в наборе – парковочные сенсоры спереди и сзади, круиз-контроль, климат-контроль на две зоны, 19-дюймовые легкосплавные диски и панорамная крыша с люком.

Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Стоит немного дороже версия с полным приводом из Китая – её цена начинается с 4 100 000 рублей. В максимальной комплектации здесь установлен более мощный турбомотор на 220 л. с., цифровая приборная панель, семиместный кожаный интерьер с перфорацией, подогрев руля, мультимедиа с крупным дисплеем, адаптивный круиз-контроль и камера кругового обзора. Подобные кроссоверы по цене от 4 200 000 до 4 400 000 рублей можно заказать в Сыктывкаре, Ижевске, Екатеринбурге и Нижнекамске – последняя версия отличается двигателем на 180 сил и полным приводом.

Интерьер Skoda Kodiaq
Интерьер Skoda Kodiaq

Рекомендуем
Популярный европейский кроссовер из Казахстана: за что 5 миллионов?

Если выделить сумму около 4 470 000 рублей, новый Kodiaq уже можно купить из наличия. Например, в Октябрьском (Башкирия) за такой ценник предлагают автомобиль, чуть выше цены на такие комплектации – в Воронеже и Московской области, Москве, Кирове и Краснодаре. В ряде городов, включая Казань, Чебоксары, Санкт-Петербург и Тюмень, кроссоверы также доступны. Отметим, что актуальная модель второго поколения в Краснодаре стоит минимум 5 365 000 рублей, а в Москве – от 5 800 000 рублей.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Skoda
Количество просмотров 19
24.01.2026 
Фото:Skoda
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Skoda Kodiaq (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Kodiaq  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Вместительный
Недостатки:
1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.
Комментарий:
Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((
-10