Новая машина каждые 40 секунд: подробности о модернизации технологичного завода

Dongfeng Voyah обновил производство в Юньфэне, мощность достигла 60 авто в час

Компания Dongfeng Voyah Automobile запустила масштабную программу обновления своих заводов, чтобы повысить производственные показатели.

Особое внимание уделили предприятию в Юньфэне: после модернизации основного оборудования его мощность возросла до 60 автомобилей в час. Если учитывать второй завод в Цзиньхуа, суммарный выпуск достигает 90 машин в час, что в среднем соответствует сборке одного авто примерно каждые 40 секунд.

Производственная площадка в Юньфэне по-своему уникальна для китайской автомобильной индустрии. Здесь впервые в стране организована полностью локализованная линия по выпуску электромобилей. Все ключевые компоненты производства: от программного обеспечения до систем управления, разработаны внутри Китая. Благодаря этому компания получила полный контроль над всем процессом сборки и смогла снизить зависимость от импорта.

Высокий уровень автоматизации уже заметен в скоростях выпуска продукции. Например, 29 декабря 2025 года завод в Юньфэне передал клиенту 5000-й автомобиль с момента запуска линии, при этом на производство этой серии ушло всего 26 дней. Такой темп работы впечатляет и свидетельствует о значительном технологическом прогрессе предприятия.

