В Россию привезли рамный полноприводный внедорожник Nissan с богатым оснащением

В РФ стартовали продажи пикапа Nissan Frontier Pro с ценами от 5,5 млн рублей

Российский рынок пополнился интересной новинкой – гибридным пикапом Nissan Frontier Pro, который начали завозить через параллельный импорт. В продаже во Владивостоке доступна версия с турбодизелем объемом 2,3 литра и мощностью 190 лошадиных сил по цене 6,55 млн рублей. Этот двигатель работает в связке с 8-ступенчатым автоматом, а привод здесь полный и подключаемый.

Машина оснащена прилично: есть адаптивный круиз-контроль, разные системы помощи водителю, цифровая панель приборов, крупный сенсорный экран медиасистемы и даже беспроводная зарядка для смартфона. Такой комплект явно понравится любителям современных технологий.

Доступен также вариант с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 258 л.с. Его цена составляет 5,75 млн рублей, такой Nissan можно приобрести в Хабаровске. По оснащению эта версия не уступает – тот же 8-ступенчатый автомат и полноценно работающий полный привод.

Гибридная версия с силовой установкой на базе 1,5-литрового двигателя выделяется максимальной мощностью – целых 400 л.с. Её можно заказать в Иркутске, а стоимость начинается от 5,57 млн рублей.

Хотя название Frontier Pro кажется знакомым, в России под этим именем продаётся модель, созданная китайским совместным предприятием Zhengzhou Nissan, и она технически аналогична китайскому Dongfeng Z9.

Источник:  Российская газета
