В Россию привезли надежный и недорогой кроссовер Skoda дешевле «китайцев»

В РФ начались продажи бюджетного Skoda Kamiq из Китая с ценами от 1,7 млн рублей

В России начали продавать новый бюджетный кроссовер концерна Volkswagen, который выпускают в Китае на совместном предприятии SAIC-Volkswagen. Речь идёт о компактном Skoda Kamiq, в том числе в версии GT с более спортивным стилем, цены под заказ стартуют от 1 706 000 рублей.

Как ни странно, «китайцы» на российском рынке обычно предлагаются по более высоким ценам. Например, даже базовый Chery Tiggo 4 после подорожания в январе стоит минимум 2 039 000 рублей с механической коробкой. За BAIC X55 калининградской сборки просят от 2 200 000 рублей. А Livan X3 Pro 2024 года из-за отмены скидок оценён не ниже 1 869 900 рублей.

Skoda Kamiq из Иркутска доступен минимум за 1 706 000 рублей в базовой комплектации. По фотографиям видно, что у него тканевый салон и простой кондиционер, но есть мультируль, голосовой ассистент, датчики давления в шинах и медиасистема с 9-дюймовым сенсорным экраном и функцией Hands-free.

Skoda Kamiq

За 1 735 000 рублей во Владивостоке представлен более продвинутый Kamiq с люком, кожаным рулём и улучшенным климат-контролем. Также заказать кроссовер можно в Кемерово (от 1 870 000 рублей), Новосибирске (от 1 871 000), Ижевске (от 2 090 000) и подмосковных Котельниках (от 2 180 000 рублей).

При этом все модели, кроме последней, оснащены 1,5-литровым атмосферным мотором EA211 evo мощностью 110 л. с., похожим по конструкции на 1,6-литровый двигатель CWVA из Skoda Rapid и Volkswagen Polo. Такой мотор сочетается с классическим шестиступенчатым автоматом. В Подмосковье же кроссовер представлен с турбированной версией этого двигателя с роботизированной коробкой.

В Челябинске из наличия продаётся рестайлинговый Skoda Kamiq за 2 275 000 рублей. У него узкая верхняя часть передней оптики, изменённые фонари и обновлённый интерьер: кожаный мульти-руль, новая мультимедиа, но тканевый салон и простой климат-контроль остались без изменений.

Интерьер Skoda Kamiq

При этом стандартные дорестайлинговые версии Skoda Kamiq можно заказать в Москве, Перми и Брянске, а в наличии они есть в ряде других городов, включая Набережные Челны, Казань, Краснодар, Тюмень, Воронеж, Сочи и Симферополь.

«Спортивная» версия Skoda Kamiq GT с оригинальной решёткой, иными бамперами, другим дизайном LED-фар и 17-дюймовыми дисками доступна только под заказ. Цены варьируются от 2 546 386 рублей в Иваново до 2 850 000 рублей в Сыктывкаре. Мотор у неё также 1,5-литровый атмосферный на 110 л. с.

