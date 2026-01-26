Бумажная волокита отменяется: как упростят отстранение пьяных водителей от руля

Новый законопроект позволит инспекторам ГИБДД сократить бюрократию на дорогах

В Государственную Думу внесен правительственный законопроект, направленный на сокращение документооборота при задержании нетрезвых водителей.

Сейчас в стандартной ситуации, когда водитель согласен с показаниями алкотестера, инспектор ДПС вынужден заполнять несколько разных бумажных протоколов: акт освидетельствования на состояние опьянения, об административном правонарушении, об отстранении от управления транспортным средством, о задержании транспортного средства и т.д. Новые поправки предлагают оставить только два основных документа.

Согласно пояснительной записке, вместо отдельного протокола об отстранении от управления будет достаточно сделать соответствующую отметку непосредственно в акте освидетельствования на опьянение или в другом основном процессуальном документе.

Аналогичное упрощение планируется и для протокола о задержании автомобиля – информация о нем может быть внесена в протокол об административном правонарушении.

Таким образом, если закон будет принят, инспекторам в большинстве случаев придется оформлять лишь акт освидетельствования с отметкой об отстранении и протокол о правонарушении с отметкой о задержании транспортного средства.

Это позволит сотрудникам ГИБДД тратить меньше времени на бумажную работу и больше – на непосредственное обеспечение безопасности на дорогах.

