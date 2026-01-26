#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Простая инструкция от эксперта, как помочь выехать буксующей машине
26 января
Простая инструкция от эксперта, как помочь выехать буксующей машине
Михаил Лазарев объяснил, как выехать из...
Названы популярные в России машины до 1 млн рублей с пробегом
26 января
Названы популярные в России машины до 1 млн рублей с пробегом
СберАвто: самые востребованные в РФ машины с...
Интерьер Nissan Kicks
26 января
В России начали продавать новый надежный японский кроссовер по цене Лады
Новые кроссоверы Nissan Kicks поставляются в РФ...

Бумажная волокита отменяется: как упростят отстранение пьяных водителей от руля

Новый законопроект позволит инспекторам ГИБДД сократить бюрократию на дорогах

В Государственную Думу внесен правительственный законопроект, направленный на сокращение документооборота при задержании нетрезвых водителей.

Рекомендуем
3 крутых внедорожника по цене Lada Niva Travel — рейтинг «За рулем»

Сейчас в стандартной ситуации, когда водитель согласен с показаниями алкотестера, инспектор ДПС вынужден заполнять несколько разных бумажных протоколов: акт освидетельствования на состояние опьянения, об административном правонарушении, об отстранении от управления транспортным средством, о задержании транспортного средства и т.д. Новые поправки предлагают оставить только два основных документа.

Согласно пояснительной записке, вместо отдельного протокола об отстранении от управления будет достаточно сделать соответствующую отметку непосредственно в акте освидетельствования на опьянение или в другом основном процессуальном документе.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Правда и мифы про черный список страховщиков

Аналогичное упрощение планируется и для протокола о задержании автомобиля – информация о нем может быть внесена в протокол об административном правонарушении.

Таким образом, если закон будет принят, инспекторам в большинстве случаев придется оформлять лишь акт освидетельствования с отметкой об отстранении и протокол о правонарушении с отметкой о задержании транспортного средства.

Это позволит сотрудникам ГИБДД тратить меньше времени на бумажную работу и больше – на непосредственное обеспечение безопасности на дорогах.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  interfax.ru
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:NEWS.ru
Количество просмотров 18
26.01.2026 
Фото:NEWS.ru
Поделиться:
Оцените материал:
0