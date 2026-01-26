#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Рост продаж авто
26 января
Мировой авторынок продолжил рост в 2025 году
Мировой авторынок в 2025 году вырос на 4%
Восемь ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» на Кубани
26 января
Восемь ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» на Кубани
Движение на трассе М-4 «Дон» затруднено в...
Надежный кроссовер
26 января
Топ-10 премиальных компактных кроссоверов 2026 года по надежности
Рейтинг надежности премиальных кроссоверов 2026...

В РФ почти сняли с продажи Toyota Land Cruiser: в чем причины

Toyota Land Cruiser подорожал в 4-5 раз за 10 лет

В последние десять лет Toyota Land Cruiser заметно подорожал на российском рынке. Если раньше новый внедорожник можно было приобрести за 3-4 млн рублей, то сейчас за машины 2025 года выпуска просят 15-18 млн рублей.

Рекомендуем
3 крутых внедорожника по цене Lada Niva Travel — рейтинг «За рулем»

Спустя годы даже подержанный Land Cruiser, которому около десяти лет, стоит гораздо больше: от 3 до 4 млн рублей. Причем и автомобили 2025 года с пробегом около 200 тыс. км продаются, в среднем, за 5-6 млн рублей. Ясно, что за небольшие деньги теперь сложно приобрести даже более старую модель.

Рост популярности Land Cruiser наблюдается не только среди бизнесменов и сотрудников силовых структур, но и у блогеров, отмечает источник. Эксперт по продаже автомобилей подчеркивает, что на рынке ощущается явный дефицит доступных и в хорошем состоянии экземпляров. Из-за этого вполне качественный «крузак» за разумные деньги найти становится труднее.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ранее большинство таких автомобилей доставляли из ОАЭ – эта страна была основным поставщиком, а на втором месте – Казахстан. Именно через эти каналы россияне пытались оптимизировать расходы, в том числе связанные с утилизационным сбором. Однако сегодня за машину с мощностью двигателя 415 л. с. подобный сбор превышает 3,5 млн рублей, что значительно повышает окончательную цену автомобиля на рынке.

Toyota Land Cruiser 300
Toyota Land Cruiser 300
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые популярные автомобили Toyota в России.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  телеграм-канал Baza
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 18
26.01.2026 
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
Недостатки:
НЕТ
Комментарий:
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!
-33