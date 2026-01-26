В РФ почти сняли с продажи Toyota Land Cruiser: в чем причины

Toyota Land Cruiser подорожал в 4-5 раз за 10 лет

В последние десять лет Toyota Land Cruiser заметно подорожал на российском рынке. Если раньше новый внедорожник можно было приобрести за 3-4 млн рублей, то сейчас за машины 2025 года выпуска просят 15-18 млн рублей.

Спустя годы даже подержанный Land Cruiser, которому около десяти лет, стоит гораздо больше: от 3 до 4 млн рублей. Причем и автомобили 2025 года с пробегом около 200 тыс. км продаются, в среднем, за 5-6 млн рублей. Ясно, что за небольшие деньги теперь сложно приобрести даже более старую модель.

Рост популярности Land Cruiser наблюдается не только среди бизнесменов и сотрудников силовых структур, но и у блогеров, отмечает источник. Эксперт по продаже автомобилей подчеркивает, что на рынке ощущается явный дефицит доступных и в хорошем состоянии экземпляров. Из-за этого вполне качественный «крузак» за разумные деньги найти становится труднее.

Ранее большинство таких автомобилей доставляли из ОАЭ – эта страна была основным поставщиком, а на втором месте – Казахстан. Именно через эти каналы россияне пытались оптимизировать расходы, в том числе связанные с утилизационным сбором. Однако сегодня за машину с мощностью двигателя 415 л. с. подобный сбор превышает 3,5 млн рублей, что значительно повышает окончательную цену автомобиля на рынке.

Toyota Land Cruiser 300

