#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Петербурге поднимут штрафы за неоплату парковки
27 января
В Петербурге поднимут штрафы за неоплату парковки
Власти Санкт-Петербурга планируют увеличить...
В РФ резко выросли продажи «китайцев» с пробегом
27 января
В РФ резко выросли продажи «китайцев» с пробегом
«Автостат»: продажи китайских автомобилей с...
Массовое ДТП на трассе М-4 в Краснодарском крае: пострадали пятеро
27 января
Массовое ДТП на трассе М-4 в Краснодарском крае: пострадали пятеро
Прокуратура Краснодарского края: произошла...

Заправляйся вовремя: почему езда «на лампочке» убивает ваш автомобиль

Сергей Петров: езда на пустом баке ускоренно изнашивает топливный насос

Привычка ездить с почти пустым баком наносит серьезный ущерб топливной системе и может оставить вас без машины в мороз или жару.

Рекомендуем
Бензонасос помирает? Только не берите дорогой на замену!

Независимый специалист Сергей Петров в беседе с Pravda.Ru отметил, что большинство производителей настоятельно советуют не опускать уровень топлива ниже отметки в четверть бака.

По словам эксперта, эта рекомендация продиктована важными техническими причинами. В летнюю жару топливный насос охлаждается за счет бензина, и при его низком уровне риск перегрева и поломки резко возрастает.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Зимой же в полупустом баке активно образуется конденсат, который на морозе может замерзнуть, заблокировав подачу топлива и сорвав утренний запуск двигателя. Петр подчеркнул, что эти риски существуют всегда, независимо от качества топлива.

Рекомендуем
Ездят до последнего: названы лидеры по износу автомобилей

Кроме того, привычка постоянно ездить «на светящейся лампочке» приводит к ускоренному износу самого насоса. При работе с малым количеством топлива он начинает захватывать воздух, что вызывает неравномерную подачу, сбои в работе и повышенное трение деталей.

Особенно опасны в такой ситуации затяжные подъемы и спуски. Автоэксперт дал простой совет: зимой для стабильного запуска лучше заправлять бак полностью, а летом почти полностью, оставляя небольшой резервный объем для испарения топлива.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:https://www.zr.ru/users/1289/
Количество просмотров 28
27.01.2026 
Фото:https://www.zr.ru/users/1289/
Поделиться:
Оцените материал:
0