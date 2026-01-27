Рама, полный привод, высокий клиренс — новый внедорожник скоро появится в России

Премьера пикапа Foton Tunland G9 на рынке России состоится 10 февраля 2026 года

В скором времени на российском рынке появится новый пикап Foton Tunland G9. Его официальная премьера запланирована на первый квартал 2026 года, а дистрибьютор марки – компания «МБ Рус» – уже поделилась подробностями о технических характеристиках этой модели.

Под капотом автомобиля расположился 2,0-литровый турбодизель, способный выдавать 162 лошадиные силы, который работает совместно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль будет оснащён полным приводом, что значительно расширит его внедорожные возможности.

Весит рамный пикап 2980 килограммов, а максимальная грузоподъёмность достигает 905 килограммов. Отдельно стоит подчеркнуть внушительный клиренс в 210 миллиметров – этот показатель поможет уверенно справляться с бездорожьем и суровыми дорожными условиями.

Foton Tunland G9

Среди оснащения новинки – 12,3-дюймовая виртуальная приборная панель и такой же по размеру экран мультимедийной системы. В списке опций также значатся светодиодные фары, мультифункциональный руль, двухзонный климат-контроль, различные режимы вождения и классический круиз-контроль.

Официальная премьера Foton Tunland G9 в России запланирована на 10 февраля 2026 года.

