Первый «живой» iCaur V27 показали дилерам на закрытой презентации

Российский рынок встречает полноразмерный гибридный кроссовер iCaur V27

На закрытой презентации для дилеров в РФ впервые показан предсерийный полноразмерный электрический кроссовер iCaur V27, который откроет для россиян автомобиль с амбициозными характеристиками и запасом хода свыше 800 километров.

Мероприятие, состоявшееся 22 января 2026 года, носило закрытый характер и было посвящено стратегии запуска новой марки iCaur.

Потенциальным дилерам представили полноразмерный кроссовер, построенный на последовательной гибридной платформе. Под капотом 1,5-литровый турбированный двигатель, работающий в паре с двумя электромоторами и емкой батареей. Эта технологическая связка наделяет кроссовер впечатляющей динамикой – разгон до 100 км/ч занимает менее 6 секунд, а общий запас хода на одной заправке и полном заряде превышает 800 километров.

Помимо знакомства с автомобилем, встреча с дилерами включала сессию вопросов и ответов, в ходе которой обсуждались будущие форматы сотрудничества.

Как отметил официальный представитель iCaur, главной целью на старте является объединение усилий с партнерами для обеспечения успешного запуска моделей и высокого уровеня обслуживания первых клиентов бренда в России.

