В РФ хотят ввести особые номера для электрокаров и беспилотников

Глава автосоюза Шапарин предложил добавить зеленые и бирюзовые номера для авто

В России обсуждается расширение ассортимента цветных автомобильных номеров, которые предназначены для различных категорий транспортных средств.

Инициативу представить новые оттенки – зеленый и бирюзовый – выдвинул Антон Шапарин, лидер Национального автомобильного союза (НАС), направив соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину.

На сегодняшний день число уже используемых цветов номеров ограничено четырьмя: красный у дипломатов, синий у полиции, желтый для такси и черный – у военных. Предложение состоит в том, чтобы добавить зеленый для электрокаров, таких как Tesla и LiXiang, а бирюзовый цвет отвели для беспилотных автомобилей, которые в скором времени станут обычным явлением на дорогах страны.

Сторонники предложения убеждены, что такой подход значительно облегчит работу ГИБДД, позволяя быстрее определять тип транспортного средства, а заодно повысит безопасность на дорогах. По их мнению, подобная цветовая дифференциация уже на практике применяется в других государствах, в частности в Китае и Беларуси, и показала себя с положительной стороны.

