В ряде регионов России изменился коэффициент ОСАГО

Полисы ОСАГО подешевели в ряде регионов России с 27 января

С 27 января этого года в России вступают в действие новые территориальные коэффициенты для расчета стоимости полисов ОСАГО, сообщает Российский союз автостраховщиков. В ряде больших городов коэффициенты уменьшились, что автоматически снижает стоимость страховки.

Например, в Уфе коэффициент снизился с 1,64 до 1,56, в Казани – с 1,8 до 1,7, в Барнауле – с 1,56 до 1,49, Красноярске – с 1,64 до 1,56, Перми – с 1,8 до 1,7, Волгограде – с 1,24 до 1,21, а в Воронеже – с 1,4 до 1,35. Это приятная новость для автовладельцев этих городов, которые почувствуют облегчение при оплате полисов.

С другой стороны, в небольших населенных пунктах и некоторых регионах коэффициенты слегка выросли. Так, в Дагестане коэффициент поднимется с 0,9 до 0,99, в Приморском крае – с 0,96 до 1, в Удмуртии – с 0,84 до 0,92, а в Красноярском крае – с 0,92 до 1. Эти изменения означают, что владельцам транспортных средств в этих регионах придется платить немного больше.

Изменения коснулись также полиса «мультидрайв» – ОСАГО без ограничений по числу водителей для физических лиц. Если раньше коэффициент для таких полисов равнялся 2,32, то теперь он увеличился до 3,16, что отразится на общей стоимости страховки.

Стоит напомнить, что территориальный коэффициент – лишь один из множества параметров, которые влияют на цену ОСАГО. Среди них есть мощность авто, количество аварий за год (КБМ), возраст и опыт водителя. Все эти показатели ежегодно пересматривает Банк России, и именно по его решениям страховщики рассчитывают итоговую цену полиса. Когда коэффициент снижается, водителю получить ОСАГО становится дешевле.

К слову, Центробанк также планирует с 27 января 2025 года пересмотреть ценовые границы ОСАГО для общественного транспорта, мотоциклов и грузовиков. Например, диапазон стоимости полиса для автобусов расширят почти на 12%, теперь минимальная цена составит 2700 рублей, максимальная – 10 202 рубля. Для трамваев обязательная страховка будет варьироваться от 921 до 3477 рублей, а для троллейбусов – от 1475 до 5575 рублей.

