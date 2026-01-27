Массовое ДТП на трассе М-4 в Краснодарском крае: пострадали пятеро

Прокуратура Краснодарского края: произошла авария с 20 машинами трассе М-4 Дон

В Краснодарском крае произошло ДТП, в котором столкнулись сразу 20 машин — пострадали пять человек, их увезли в больницу.

Об этом рассказали в Telegram-канале прокуратуры региона.

Инцидент случился 26 января на автомагистрали М-4 «Дон» неподалёку от хутора Молькино. Именно там возникла массовая авария с большим числом автомобилей.

Пострадавшие — это водители и пассажиры, которых госпитализировали в городскую больницу Горячего Ключа. Сейчас их состояние уточняется.

Предполагается, что авария случилась из-за сложных погодных условий, которые могли осложнить управление транспортом. Полиция уже начала проверку по факту ДТП, а эксперты оценивают, насколько были соблюдены требования по содержанию дороги.

Прокуратура взяла под контроль процесс расследования и следит за его ходом, чтобы обеспечить объективность и полноту проверки, сообщили в ведомстве.

