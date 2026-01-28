#
Живучая подвеска, надежные моторы — добротный кроссовер по цене Lada Niva Travel

Эксперт «За рулем» рассказал, какой Renault Dustеr доступен за 1,8 млн рублей

Цены на новые автомобили растут, и вот уже самая дорогая версия Lada Niva Travel стоит 1 814 000 рублей.

За эти же деньги на вторичном рынке можно найти куда более оснащенную и готовую к любым условиям альтернативу. Пожалуй, главный конкурент отечественного внедорожника – подержанный Renault Duster второго поколения. За 1,7-1,8 млн рублей можно стать владельцем отличного паркетника 2021 года выпуска.

Несмотря на статус кроссовера, Duster обладает завидной проходимостью, а с надежностью у него полный порядок.

Мнение эксперта

Александр Виноградов, «За рулем»:

– Выбор агрегатов довольно широк. Причем если выбрать Duster с базовым мотором 1.6 (114 л.с.), то можно найти автомобиль даже свежее. Дизельные версии (1.5, 109 л.с.) стоят немного дороже.

Пожалуй, самым верным выбором будет Duster с турбомотором 1.3 литра (150 л.с.). Несмотря на маленький объем, он надежен. Это подтвердили и наши длительные тесты. С этим двигателем можно встретить как механическую коробку, так и вариатор.

Обе коробки также доказали свою надежность. Механика позволяет использовать первую передачу как понижающую для бездорожья, в городе удобно трогаться сразу со второй. А вариатор Jatco оснащен усиленным гидротрансформатором, рассчитанным на высокие нагрузки. Эта конструкция обеспечивает ему отличную выносливость как в условиях пробуксовки, так и на серьезном бездорожье.

Второе поколение Duster избавилось от спартанского салона предшественника, став заметно комфортнее.

Eго живучая подвеска легко справляется с плохими дорогами, а для суровых зим в автомобиле есть целый арсенал: эффективный отопитель с электрофеном, полный набор обогревов и возможность дистанционного пуска двигателя.

Таким образом, за аналогичный бюджет этот автомобиль предлагает редкое сочетание городского комфорта, проверенной надежности и настоящей внедорожной универсальности.

О других вариантах замены Lada Niva Travel читайте здесь.

Алексеева Елена
Фото:Renault и «За рулем»
28.01.2026 
Фото:Renault и «За рулем»
