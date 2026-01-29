Опубликованы фотографии нового кроссовера Renault

#
Renault Duster второго поколения специально подготовлен для Индии и теперь предлагает свежий внешний вид, улучшенный салон и расширенный выбор моторов. Этот компактный кроссовер, который в 2012 году стал одним из первых в своем сегменте в стране, получил полностью переработанный экстерьер и интерьер, а также новый набор комплектаций.

Новинка построена на модульной платформе Renault Group, что гарантирует хорошую прочность и внедрение современных характеристик. Размеры автомобиля составили 4343 мм в длину, 1813 мм в ширину, 1659 мм в высоту при базе колес 2657 мм – параметры, схожие с глобальной версией модели.

Дизайн кузова стал более выразительным: массивная трапециевидная решетка радиатора, светодиодные фары и защитные накладки по всему периметру подтверждают внедорожный характер машины. Сзади же кроссовер обрел собственный уникальный стиль, который дополняет общее впечатление.

Renault Duster
Renault Duster

Внутри салона установлена мультимедийная система OpenR с интеграцией сервисов Google – включая карты, голосового помощника и магазин приложений. Цифровая приборная панель и дополнительные удобства, например, двухзонный климат-контроль и панорамная крыша, делают пребывание за рулем комфортным.

Renault Duster
Renault Duster

Для нового Duster доступны три двигателя: два бензиновых с турбонаддувом – TCe 100 и более мощный TCe 160, а также гибрид E-Tech 160. Производитель заявляет, что гибрид в городском режиме может работать до 80% времени на электротяге, что снижает расход топлива почти на 40% по сравнению с обычным мотором.

Начиная с весны 2026 года новинка поступит в продажу в Индии, а затем появится на рынках других стран.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ возобновили продажи новых кроссоверов Skoda Karoq по цене от 1,7 млн рублей.

Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Renault Duster
Источник:  Autohome
Ушакова Ирина
Фото:Renault
29.01.2026 
Фото:Renault
