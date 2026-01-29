Опубликованы фотографии нового кроссовера Renault

Новый кроссовер Renault Duster сняли на фото

Renault Duster второго поколения специально подготовлен для Индии и теперь предлагает свежий внешний вид, улучшенный салон и расширенный выбор моторов. Этот компактный кроссовер, который в 2012 году стал одним из первых в своем сегменте в стране, получил полностью переработанный экстерьер и интерьер, а также новый набор комплектаций.

Новинка построена на модульной платформе Renault Group, что гарантирует хорошую прочность и внедрение современных характеристик. Размеры автомобиля составили 4343 мм в длину, 1813 мм в ширину, 1659 мм в высоту при базе колес 2657 мм – параметры, схожие с глобальной версией модели.

Дизайн кузова стал более выразительным: массивная трапециевидная решетка радиатора, светодиодные фары и защитные накладки по всему периметру подтверждают внедорожный характер машины. Сзади же кроссовер обрел собственный уникальный стиль, который дополняет общее впечатление.

Renault Duster

Внутри салона установлена мультимедийная система OpenR с интеграцией сервисов Google – включая карты, голосового помощника и магазин приложений. Цифровая приборная панель и дополнительные удобства, например, двухзонный климат-контроль и панорамная крыша, делают пребывание за рулем комфортным.

Renault Duster

Для нового Duster доступны три двигателя: два бензиновых с турбонаддувом – TCe 100 и более мощный TCe 160, а также гибрид E-Tech 160. Производитель заявляет, что гибрид в городском режиме может работать до 80% времени на электротяге, что снижает расход топлива почти на 40% по сравнению с обычным мотором.

Начиная с весны 2026 года новинка поступит в продажу в Индии, а затем появится на рынках других стран.

