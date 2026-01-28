Продажи Mercedes-Benz в России резко выросли: какие машины покупают

«Автостат»: продажи автомобилей Mercedes в РФ выросли на 47% в 2025 году

В 2025 году в Россию ввезли 36,6 тысячи автомобилей Mercedes-Benz, что оказалось на 47% больше по сравнению с предыдущим годом, сообщает директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Импорт новых «Мерседесов» прибавил около 30% и достиг 10,2 тысячи машин, тогда как поставки подержанных авто выросли значительно сильнее – на 55%, составив 26,4 тысячи штук. Важно, что почти все новые автомобили этой марки (98,9%) оснащены двигателями мощностью свыше 160 лошадиных сил. По второму рынку такая техника тоже широко представлена – 79,5% машин имеют именно такую мощность, отметил эксперт.

Подавляющее большинство «Мерседесов» на российском рынке собрано в Германии — их доля превышает 85%. Китайская сборка почти не заметна: количество новых машин из КНР составляет лишь 5,3%, а среди подержанных – 4,5%.

Популярные модели среди новых автомобилей включают G-Class, GLS, GLC, GLE и E-Class. В топ подержанных вошли С-Class, E-Class, GLE, S-Class и GLC.

Большая часть новых Mercedes-Benz поставляется из Белоруссии – на эту страну приходится 42% импорта. Интересно, что самый впечатляющий прирост поставок (+300%) отмечен из Южной Кореи, отметил Целиков. При этом почти половина ввезенных подержанных «Мерседесов» поступает тоже из Южной Кореи (46%), далее следуют Япония с 23,3% и Грузия с 9,7%.

Ранее «За рулем», что РФ в возобновили продажи новых кроссоверов Skoda Karoq по цене от 1,7 млн рублей.

«За рулем» можно читать и в Телеграм