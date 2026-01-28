#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Именно эти ошибки выдают неопытного водителя
28 января
Именно эти ошибки выдают неопытного водителя
Эксперт Ладушкин рассказал, что самоуверенность...
Toyota Celica
28 января
Celica возвращается: все о новой «зажигалке» от Toyota
Gazoo Racing объявил о подготовке новой модели...
Выбираем лучший новый минивэн — выигрываем Ладу
28 января
Выбираем лучший новый минивэн — выигрываем Ладу
Гран-при «За рулем»: в 2025 году в РФ появилось...

Продажи Mercedes-Benz в России резко выросли: какие машины покупают

«Автостат»: продажи автомобилей Mercedes в РФ выросли на 47% в 2025 году

В 2025 году в Россию ввезли 36,6 тысячи автомобилей Mercedes-Benz, что оказалось на 47% больше по сравнению с предыдущим годом, сообщает директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Рекомендуем
Как выехать из сугроба?

Импорт новых «Мерседесов» прибавил около 30% и достиг 10,2 тысячи машин, тогда как поставки подержанных авто выросли значительно сильнее – на 55%, составив 26,4 тысячи штук. Важно, что почти все новые автомобили этой марки (98,9%) оснащены двигателями мощностью свыше 160 лошадиных сил. По второму рынку такая техника тоже широко представлена – 79,5% машин имеют именно такую мощность, отметил эксперт.

Подавляющее большинство «Мерседесов» на российском рынке собрано в Германии — их доля превышает 85%. Китайская сборка почти не заметна: количество новых машин из КНР составляет лишь 5,3%, а среди подержанных – 4,5%.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Популярные модели среди новых автомобилей включают G-Class, GLS, GLC, GLE и E-Class. В топ подержанных вошли С-Class, E-Class, GLE, S-Class и GLC.

Рекомендуем
Что надо сделать, чтобы перекупы перестали жульничать с пробегом

Большая часть новых Mercedes-Benz поставляется из Белоруссии – на эту страну приходится 42% импорта. Интересно, что самый впечатляющий прирост поставок (+300%) отмечен из Южной Кореи, отметил Целиков. При этом почти половина ввезенных подержанных «Мерседесов» поступает тоже из Южной Кореи (46%), далее следуют Япония с 23,3% и Грузия с 9,7%.

Ранее «За рулем», что РФ в возобновили продажи новых кроссоверов Skoda Karoq по цене от 1,7 млн рублей.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Телеграм-канал Сергея Целикова
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 9
28.01.2026 
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0