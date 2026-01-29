Что будет следующим большим трендом в кузовах? Эксперты разошлись во мнениях

Эксперт Ершов: В выборе кузова сдвиг будет в сторону практичных нишевых форматов

К настоящему времени кроссоверы почти вытеснили с рынка автомобили в ранее популярных типах кузовов седан и хэтчбек.

Но рынок никогда не стоит на месте, и мы поинтересовались у экспертов, что будет следующим большим трендом в кузовах? Появится интерес к обычным универсалам, вырастет популярность пикапов или появится что-то иное?

Эксперты ГК «Автодом» отметили, что эволюция кузовов продолжается. Эпоха, когда универсал ассоциировался исключительно с дачными поездками и перевозкой грузов, давно прошла. Сегодняшние модели оснащаются высокопроизводительными двигателями, передовой электроникой и интерьерами с отделкой премиум-класса.

Пикапы вряд ли наберут популярность в ближайшее время – в 2025 году их продажи снизились, в этом году доля российского рынка пикапов окажется в пределах 1,7-2%. В 2026 году тренды на лифтбеки определяются доминированием китайских электромобилей (Zeekr 001) и гибридов с высокой автономностью (GAC). Достоинством таких моделей является кузов, стилизованный под седан, но обладающий практичностью хэтчбека.

Впрочем, есть и иное мнение.

Мнение эксперта

Константин Ершов, технический специалист компании Rossko, дистрибьютора автозапчастей в России:

– Кроссоверы действительно стали доминирующим типом кузова в России, и в 2026 году эта тенденция сохранится. Однако следующий заметный сдвиг произойдет не в сторону возврата седанов, а в сторону практичных нишевых форматов, которые закрывают конкретные задачи владельцев.

Мы уже видим устойчивый рост интереса к универсалам повышенной проходимости и кросс-универсалам – автомобилям с увеличенным клиренсом, полным приводом и вместительным багажником. Для российских условий это логичная альтернатива классическому кроссоверу: ниже центр тяжести, лучше управляемость и сопоставимая практичность.

Второй формирующийся тренд – пикапы, но не как массовый сегмент, а как функциональный транспорт для бизнеса, активного образа жизни и регионов с плохими дорогами. Развитие локальной сборки и поставок азиатских моделей делает этот класс более доступным, чем несколько лет назад.

Если говорить о долгосрочном тренде, то в 2026 году ключевым фактором выбора станет не дизайн, а адаптация автомобиля к реальным условиям эксплуатации – климату, качеству дорог и стоимости владения.

