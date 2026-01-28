#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Что с ценой такси в Москве в снегопад: такого еще не было
28 января
Что с ценой такси в Москве в снегопад: такого еще не было
Такси от Москвы до Домодедово в снегопад стоит...
Bestune Т90
28 января
Эти модели популярного бренда будут делать в России
Bestune в 2026 году представит два кроссовера и...
Продажи Mercedes-Benz в России резко выросли: какие машины покупают
28 января
Продажи Mercedes-Benz в России резко выросли: какие машины покупают
«Автостат»: продажи автомобилей Mercedes в РФ...

Что с ценой такси в Москве в снегопад: такого еще не было

Такси от Москвы до Домодедово в снегопад стоит дороже, чем авиабилет до Петербурга

В одной из популярных служб заказа такси в Москве цена поездки от станции метро «Юго-Западная» до аэропорта Домодедово во вторник днем поднялась до стоимости в 2346 рублей. В то же время авиабилет эконом-класса компании «Победа» на рейс из Москвы в Санкт-Петербург на 29 января стоит всего 2154 рубля.

Рекомендуем
Как выехать из сугроба?

Ситуация вызвала бурное обсуждение среди пользователей социальных сетей и клиентов такси, которые склонны отмечать нестабильность и резкие скачки тарифов в столице, особенно в периоды высокого спроса или при неблагоприятных погодных условиях. При этом авиакомпании стремятся удерживать цены на популярных направлениях на достаточно низком уровне, чтобы привлечь пассажиров.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В итоге для многих становится очевидно: поехать на такси в определенные часы в Москве может оказаться дороже, чем перелет по аналогичному маршруту внутри страны.

Ранее «За рулем», что РФ в возобновили продажи новых кроссоверов Skoda Karoq по цене от 1,7 млн рублей.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  РИА Новости
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Олег Елков/ТАСС
28.01.2026 
Фото:Олег Елков/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0