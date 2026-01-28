Что с ценой такси в Москве в снегопад: такого еще не было
В одной из популярных служб заказа такси в Москве цена поездки от станции метро «Юго-Западная» до аэропорта Домодедово во вторник днем поднялась до стоимости в 2346 рублей. В то же время авиабилет эконом-класса компании «Победа» на рейс из Москвы в Санкт-Петербург на 29 января стоит всего 2154 рубля.
Ситуация вызвала бурное обсуждение среди пользователей социальных сетей и клиентов такси, которые склонны отмечать нестабильность и резкие скачки тарифов в столице, особенно в периоды высокого спроса или при неблагоприятных погодных условиях. При этом авиакомпании стремятся удерживать цены на популярных направлениях на достаточно низком уровне, чтобы привлечь пассажиров.
В итоге для многих становится очевидно: поехать на такси в определенные часы в Москве может оказаться дороже, чем перелет по аналогичному маршруту внутри страны.
