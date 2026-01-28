АВТОВАЗ намерен построить завод в Венесуэле

АВТОВАЗ изучает возможность сборки Lada в Венесуэле

В пресс-службе АВТОВАЗа рассказали, что страна Венесуэла на севере Южной Америки привлекает внимание компании как перспективное направление для сотрудничества. Подчеркнули, что рассматривают варианты совместных проектов с местными партнерами, хотя конкретных подробностей пока не раскрывают.

Еще в 2010 году АВТОВАЗ обсуждал возможность создания в Венесуэле сборочного производства автомобилей Lada. Тогда стороны подписали протокол о дальнейшей проработке проекта, однако ни окончательных решений, ни информации о моделях и объемах производства так и не последовало.

В 2025 году АВТОВАЗ увеличил экспорт автомобилей до 23 тысяч единиц и расширил географию поставок, начав работу по четырем направлениям – Абхазия, Египет, Ливия и Венесуэла. Это показывает стремление компании укрепить позиции на зарубежных рынках и развивать международное сотрудничество в сфере производства и продаж.

Ранее «За рулем» сообщал, что Tenet рассказал о ряде новинок в 2026 году.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»