#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Соллерс» перенес сроки запуска нового российского внедорожника
28 января
«Соллерс» перенес сроки запуска нового российского внедорожника
Ширинов: запуск Sollers S9 планируется в конце...
Обманчивая уверенность: почему полный привод не панацея на зимней дороге
28 января
Обманчивая уверенность: почему полный привод не панацея на зимней дороге
Эксперт предупредил об иллюзии неуязвимости за...
Дым над Калугой: пожар на заводе Tenet — хронология событий и прогнозы
28 января
Дым над Калугой: пожар на заводе Tenet — хронология событий и прогнозы
Что натворил пожар на заводе Tenet: площадь,...

АВТОВАЗ намерен построить завод в Венесуэле

АВТОВАЗ изучает возможность сборки Lada в Венесуэле

В пресс-службе АВТОВАЗа рассказали, что страна Венесуэла на севере Южной Америки привлекает внимание компании как перспективное направление для сотрудничества. Подчеркнули, что рассматривают варианты совместных проектов с местными партнерами, хотя конкретных подробностей пока не раскрывают.

Рекомендуем
Как выехать из сугроба?

Еще в 2010 году АВТОВАЗ обсуждал возможность создания в Венесуэле сборочного производства автомобилей Lada. Тогда стороны подписали протокол о дальнейшей проработке проекта, однако ни окончательных решений, ни информации о моделях и объемах производства так и не последовало.

В 2025 году АВТОВАЗ увеличил экспорт автомобилей до 23 тысяч единиц и расширил географию поставок, начав работу по четырем направлениям – Абхазия, Египет, Ливия и Венесуэла. Это показывает стремление компании укрепить позиции на зарубежных рынках и развивать международное сотрудничество в сфере производства и продаж.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ранее «За рулем» сообщал, что Tenet рассказал о ряде новинок в 2026 году.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Motor
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
Количество просмотров 13
28.01.2026 
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0