Названа цена пассажирского минивэна Sollers SF1. Он одобрен для работы в такси

Пассажирскую версию Sollers SF1 дилеры предлагают по цене от 2,25 млн рублей

Компания «Соллерс» открыла предзаказ на новый семиместный минивэн Sollers SF1.

Автомобиль можно заказать у официальных дилеров, его стартовая цена составляет 2 250 000 рублей. Важно, что модель уже включена в перечень Минпромторга, что позволяет использовать ее в качестве такси.

Sollers SF1 позиционируется как универсальное решение – и для большой семьи, и для коммерческих перевозок. Его салон с компоновкой кресел 2+2+3 легко трансформируется: раздельные сиденья второго ряда сдвигаются, а спинки третьего ряда складываются, освобождая дополнительное место для багажа. При длине 5,1 метра и высоте 1,9 м минивэн остается достаточно компактным для городского трафика и подземных парковок.

Sollers SF1
Sollers SF1

Под капотом новинки – бензиновый турбодвигатель 1.5 л (136 л.с.), работающий на АИ-92 и соответствующий стандарту Евро-5. В паре с ним идет 5-ступенчатая механическая коробка передач.

В базовое оснащение уже входит кондиционер, подогрев руля и передних сидений, две подушки безопасности, ABS, датчики парковки, а также светодиодные дневные ходовые огни.

Предзаказ на пассажирскую версию Sollers SF1 уже открыт по всей стране.

Источник:  Sollers
Алексеева Елена
Фото:Sollers
28.01.2026 
Фото:Sollers
