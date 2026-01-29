Госавтоинспекция рассказала о правилах безопасности при поездках в снегопад и гололед

ГИБДД: Главный секрет вождения в суровых зимних условиях – плавность

В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция МВД России обратилась к автомобилистам с подробными рекомендациями.

Основной принцип безопасной езды в снегопад и гололед – это плавность и предсказуемость каждого действия за рулем.

Перед выездом важно полностью очистить автомобиль от снега, включая крышу, капот и фары, а также проверить исправность световых приборов.

Выбор скорости должен определяться не только знаками, но и реальной обстановкой: видимостью, состоянием дороги и плотностью потока. Дистанцию до впереди идущей машины стоит увеличить в два-три раза, а на мостах, эстакадах и поворотах проявлять особую осторожность. Любое изменение траектории движения – будь то перестроение, поворот или торможение — должно быть плавным и заблаговременно обозначенным сигналами поворота, чтобы другие участники дорожного движения могли правильно среагировать.

ГИБДД подчеркивает, что в снегопад риск аварий возрастает, поэтому водителям следует отказаться от использования гаджетов и даже разговоров по гарнитуре, чтобы все внимание было сосредоточено на дороге. При попадании в занос важно избегать резких движений, плавно поворачивая руль в сторону заноса и корректно работая педалью газа в зависимости от типа привода автомобиля.

Новичкам и тем, у кого нет острой необходимости, возможно, стоит рассмотреть вариант с общественным транспортом. Для обеспечения безопасности на ключевых трассах, особенно у крупных городов, организовано усиленное дежурство экипажей ДПС, готовых оперативно прийти на помощь водителям.

