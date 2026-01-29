#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Газпромнефть-СМ» запустила интерактивный гид по уходу за автомобилем
29 января
«Газпромнефть-СМ» запустила интерактивный гид по уходу за автомобилем
К Всемирному дню автомобиля, который отмечается...
Lada Aura
29 января
Lada Aura 2026 выходит на рынок. Цена и комплектации
Lada Aura получила ключ-карту с бесключевым...
H7 и Dargo — зачем в России два почти одинаковых Haval
29 января
H7 и Dargo — зачем в России два почти одинаковых Haval
Эксперт Милешкин объяснил, чем отличаются...

Госавтоинспекция рассказала о правилах безопасности при поездках в снегопад и гололед

ГИБДД: Главный секрет вождения в суровых зимних условиях – плавность

В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция МВД России обратилась к автомобилистам с подробными рекомендациями.

Рекомендуем
Снег и холод становятся причиной неожиданных штрафов для водителей

Основной принцип безопасной езды в снегопад и гололед – это плавность и предсказуемость каждого действия за рулем.

Перед выездом важно полностью очистить автомобиль от снега, включая крышу, капот и фары, а также проверить исправность световых приборов.

Выбор скорости должен определяться не только знаками, но и реальной обстановкой: видимостью, состоянием дороги и плотностью потока. Дистанцию до впереди идущей машины стоит увеличить в два-три раза, а на мостах, эстакадах и поворотах проявлять особую осторожность. Любое изменение траектории движения – будь то перестроение, поворот или торможение — должно быть плавным и заблаговременно обозначенным сигналами поворота, чтобы другие участники дорожного движения могли правильно среагировать.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Что будет следующим большим трендом в кузовах? Эксперты разошлись во мнениях

ГИБДД подчеркивает, что в снегопад риск аварий возрастает, поэтому водителям следует отказаться от использования гаджетов и даже разговоров по гарнитуре, чтобы все внимание было сосредоточено на дороге. При попадании в занос важно избегать резких движений, плавно поворачивая руль в сторону заноса и корректно работая педалью газа в зависимости от типа привода автомобиля.

Новичкам и тем, у кого нет острой необходимости, возможно, стоит рассмотреть вариант с общественным транспортом. Для обеспечения безопасности на ключевых трассах, особенно у крупных городов, организовано усиленное дежурство экипажей ДПС, готовых оперативно прийти на помощь водителям.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  РИА Новости
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Евгений Мессман/ТАСС
Количество просмотров 6
29.01.2026 
Фото:Евгений Мессман/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0