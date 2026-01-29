Путешествия
«Дворники» в снегопад — нужно поднимать или нет?

Авто Mail назвал плюсы и минусы поднятых стеклоочистителей при стоянке авто зимой

В обильные снегопады автомобилисты делятся не тех, кто поднимает на ночь щетки стеклоочистителей, и тех, кто предпочитает оставлять их в контакте с лобовым стеклом.

Источник постарался разобраться, зачем люди поднимают «дворники», какая от этого польза и какие минусы – и выяснить, нужно ли это делать на самом деле.

Плюсы: щетки не примерзают к стеклу, удобно чистить его от снега, нет риска повредить резиновую рабочую часть «дворника» и само стекло при отбивании льда со стеклоочистителя, а также нет риска спалить моторчик механизма при оставленном автоматическом режиме.

Минусы: поднятые поводки растягивают прижимную пружину, сильно изгибаются при ветре и могут повредить механизм, ударить по стеклу и повредить его; а также есть вероятность того, что кто-то заденет их руками – с теми же негативными последствиями.

Резюме эксперта такое: если нет сильного ветра и место не чрезмерно людное, «дворники» можно поднять – если это действительно облегчает вам подготовку к поездке. Если есть опаска повредить механизм или стекло – оставляйте поводки опущенными, а при ближайшем посещении автомагазина купите зимние щетки с резиновыми чехлами, защищающими от обледенения. Главное – не ездить с заснеженным или обледеневшим стеклом.

Источник:  Авто Mail
Иннокентий Кишкурно
Фото:Depositphotos
