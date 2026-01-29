На рынке РФ появится обновленный популярный надежный китайский кроссовер

В России могут начать продажи рестайлингового Geely Coolray

В России в ближайшее время есть все шансы увидеть обновленный кроссовер Geely Coolray. Появились сведения о получении нескольких сертификатов соответствия для этой машины, которые требуются для оформления Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), сообщает издание «Китайские автомобили». Документы выданы на модель с внутренним кодом SX11-A6, что по информации СМИ соответствует последнему рестайлингу Coolray на внешних рынках. Сертификаты действуют до 2030 года.

Обновленный Geely Coolray был представлен на мировом рынке в конце 2025 года, при этом его внешний облик полностью повторяет версию Coolray L, которая вышла в Китае в 2024 году. Среди заметных изменений – крупные воздухозаборники с горизонтальными планками в передней части кузова, а также оригинальная монооптика сзади. Размеры автомобиля составляют 4380 мм в длину, 1800 мм в ширину и 1609 мм в высоту. При этом колесная база достигла 2600 мм.

Внутреннее оснащение отличается современным подходом: в салоне установлен «парящий» сенсорный экран диагональю 14,6 дюйма и 8,8-дюймовый дисплей приборной панели. Кроме этого, в комплектацию входят шесть динамиков, беспроводная зарядка для смартфонов, система панорамного остекления и кругового обзора, электропривод двери багажника, а также светодиодные фары.

Под капотом у обновленного Coolray установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 181 лошадиная сила для экспортных версий. Силовой агрегат работает вместе с семиступенчатой роботизированной коробкой передач, привод – исключительно на передние колёса. В заявленной динамике разгон до 100 км/ч занимает 7,6 секунды. На задней оси стоит торсионная балка.

Geely Coolray

Интересно, что еще в ноябре прошлого года компания Geely объявила о выводе модели Coolray с российского рынка, отмечая, что спрос в категории кроссоверов теперь закрывает модель Cityray. Плюс к этому в России реализуют другую версию Coolray под маркой Belgee X50 – по сути, тот же автомобиль, но немного с другим оформлением.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что опубликованы фотографии нового кроссовера Renault.