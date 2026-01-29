Названа возможная причина пожара на автозаводе в Калуге

В МЧС назвали короткое замыкание возможной причиной пожара в Калуге

В МЧС сообщили, что возможная причина пожара на автозаводе в Калуге – короткое замыкание.

Возгорание случилось около полудня, а вскоре его удалось полностью ликвидировать. Сейчас прокуратура начала проверку, чтобы выяснить детали случившегося. Представитель ведомства отметил: «Предварительно причиной стало короткое замыкание».

Изначально возгорание зафиксировали в кузовном цехе предприятия АГР, который раньше работал под маркой Volkswagen. Пламя сначала охватило пластиковые материалы, после чего перекинулось на утеплитель из пенопласта, расположенный на стенах здания. На видео с места видно густой дым, который выходил из-под крыши и вентиляционных шахт по всему зданию.

Тем не менее, в МЧС уточнили масштабы случившегося: по состоянию на 13:15 мск площадь пожара увеличилась с 300 до 700 квадратных метров.

