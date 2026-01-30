Турбодизель, АКП, полный привод — добротный внедорожник по цене Нивы

«За рулем» объяснил, как правильно выбрать Land Rover Freelander II с пробегом

После недавнего обновления цена отечественного внедорожника Lada Niva Travel в топ-версии выросла почти до 1,8 млн рублей.

Да, это все еще беспрецедентно низкая цена для нового полноприводника на российском авторынке. Но что если поискать сравнимый по ходовым качествам автомобиль за те же деньги на вторичном рынке?

В довольно-таки короткой череде достойных вариантов эксперт «За рулем» Александр Виноградов рассказывает о кроссовере Land Rover Freelander II. Машины второго поколения 2013-2014 годов выпуска доступны от 1,7 млн рублей.

Без преувеличения легендарный кроссовер на бездорожье чувствует себя отлично. А как узлы и агрегаты сопротивляются времени?

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Из всей гаммы двигателей лучше всего выбирать дизельный. Турбодизель объемом 2,2 литра имеет мощность 150 л.с. Работает он вместе с шестиступенчатым автоматом Aisin.

Турбодизель 224DT – один из самых надежных агрегатов в линейке Фрилендера. В первую очередь при осмотре нужно проверить двигатель на предмет течей масла. Одно из слабых мест – это уплотнение поддона картера. Также масло может гнать система вентиляции.

Если двигатель «запотевший», то скорее всего сломан клапан PCV. Стоит внимательно выбирать моторное масло – при неправильном допуске и вязкости могут провернуться вкладыши.

Автоматическая коробка Aisin TF-91SC в целом надежна и выдерживает большие нагрузки. Одним из редких слабых мест является втулка масляного насоса. Если ее меняли, то это к лучшему. Также автомат чувствителен к состоянию масла и теплонагруженности, так что стоит регулярно менять жидкость и следить за чистотой радиаторов.

Эксперт также отмечает, что качество краски Land Rover Freelander довольно высокое, металл оцинкован (помимо алюминиевого капота). Если нашли коррозию, это с большой вероятностью указывает на ремонт после аварии. Кроме того, перед покупкой стоит проверить всю электронику – у разъемов слабая гидроизоляция.

