Белорусский Zubr — стало известно, где сейчас эти машины

Кроссоверы белорусского бренда Zubr сфотографировали в Минске

В Белоруссии сфотографировали автомобили с эмблемами нашумевшего в недавнем прошлом бренда Zubr.

На снимках – несколько занесенных снегом кроссоверов разных моделей. Машины без номерных знаков стоят у фасада автосалона «Зубр АвтоПро» в Минске. Как уточнил «За рулем», этот автосалон компании «Зубр Автогрупп» занимается доставкой и продажей электромобилей из Китая с собственной трехлетней гарантией. Среди предлагающихся моделей – Geely Geome Star Wish, Geely Galaxy E5, BYD Yuan UP, BYD Yuan Plus, BYD Song Plus, Chery iCAR 03 и Honda e:NP2.

Свежие снимки машин Zubr разместило издание ABW.BY. Про сам бренд Zubr следует напомнить, что в конце прошлого года прошел анонс выпуска под данной маркой нескольких кроссоверов бренда Forthing, принадлежащего Dongfeng.

К сборке на территории РБ были заявлены модели Legenda, Volat, Talisman, Relikt, а также электрическая Zorka. Позже Минпром Беларуси опроверг информацию о готовящемся производстве кроссоверов Zubr.

