Популярный бренд запускает беспилотные автомобили на дороги

BAIC получил разрешение на эксплуатацию беспилотных авто на дорогах Китая

Концерн BAIC Group недавно получил в Китае официальное разрешение на использование автоматизированного вождения на обычных дорогах. В конце прошедшего года в КНР была одобрена модель ARCFOX Alpha S, оснащенная системой автономного управления третьего уровня.

Планируется, что пилотная эксплуатация этого электромобиля стартует в нескольких районах Пекина. ARCFOX Alpha S L3 Edition оборудован 34 датчиками, включая три лазерных LiDAR, которые помогают детально воспринимать окружающую среду.

Кроме того, система автономного управления имеет дублирование ключевых компонентов – от сенсоров до механизмов, что повышает ее надежность и безопасность. Модель прошла свыше 800 тысяч километров тестов в разнообразных дорожных условиях, характерных для повседневного движения в Китае. Благодаря этому поведение автопилота адаптировано к реальным ситуациям на дорогах страны.

ARCFOX Alpha S L3 Edition

Ранее «За рулем» сообщал, что опубликованы фотографии нового кроссовера Renault.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»