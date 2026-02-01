Как выросли цены на топливо за последние три года?

ПромРейтинг: за 2025 год бензин АИ-92 подорожал более чем на 13%

Динамика цен на автомобильное топливо в последние три года показывает, что большинство видов топлива подорожало примерно на треть.

Особняком стоят бензины с октановым числом АИ-98 и выше – они выросли в цене на 43,5%. В таблице приводятся средние по России цены литра определенного вида топлива в конце указанного года (в 2025-м использовались данные ноября). Видно, что различные сорта бензина дорожали не одномоментно: так, «народный» АИ-92 и более дорогой АИ-95 резче всего прибавили в цене к концу 2025 года.

Этот момент автомобилисты отлично помнят, а теперь есть и цифры: подорожание относительно 2024-го у этих двух бензинов составило 13,4% и 12,3% соответственно. Что до АИ-98 и «сотого», то они скакнули в цене раньше: самый интенсивный рост цен наблюдался на отрезке 2023-2024, составив обескураживающие 19%. А дизель интенсивно вырос в цене еще за год до этого: с 2022 по 2023-й – на 10,3%...

«За рулем» можно читать в Одноклассниках