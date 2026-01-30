Камеры научились фиксировать новые дорожные ситуации

Камеры в Москве научились фиксировать еще два типа дорожных инцидентов

В Москве дорожные камеры начали отслеживать сразу два новых типа нарушений, рассказал местный Дептранс. Благодаря обновлениям, теперь они распознают 15 видов нарушений правил дорожного движения.

Камеры научились фиксировать случаи проведения дорожных работ и отправлять информацию в Центр организации дорожного движения (ЦОДД). После этого на городских табло появляются соответствующие предупреждения, а данные передаются дорожным патрулям. Если работы выполняются без согласования, на место оперативно направляют экипаж для проверки.

Еще одна новинка – камеры стали замечать случаи, когда пользователи электросамокатов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности перемещаются по автомобильным полосам, что противоречит ПДД. Сообщение о таких нарушениях также тут же поступает к патрулям и Госавтоинспекции, чтобы снизить риск аварий.

На сегодняшний день в столице действует сеть из более чем 1,5 тысячи камер, которые работают в режиме реального времени. Они анализируют разные дорожные ситуации, помогая сделать дороги безопаснее. Механизм состоит из двух частей: комплексы фотовидеофиксации, фиксирующие конкретные нарушения правил, и системы видеоаналитики, предупреждающие о потенциальных угрозах на дороге.

