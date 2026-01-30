«Автотор» сделал ставку на независимость и локализацию (фото)

На «Автоторе» в Калининграде открыли кластер по производству автокомпонентов

На заводе «Автотор» в Калининграде состоялось знаковое событие для всей российской промышленности – запуск первой очереди масштабного кластера по выпуску автокомпонентов.

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов отметил стратегическую важность проекта.

Как сообщил министр, новый этап развития стал возможен благодаря специальному инвестиционному контракту (СПИК), который принципиально изменил бизнес-модель компании, сделав ставку на глубокую локализацию. Ранее такие планы не предусматривались. Проект реализуется при поддержке Минпромторга РФ, правительства Калининградской области, Фонда развития промышленности и российских банков.

Объем инвестиций «Автотора» в рамках контракта с 2019 до 2025 года достиг впечатляющей суммы в 28 млрд рублей, а общий объем обязательств по программе оценивается в 70 миллиардов. Значительную роль сыграло льготное финансирование Фонда развития промышленности, предоставившего 8,2 млрд рублей на оснащение предприятий самым современным оборудованием.

Заводы

В рамках запущенной первой очереди начала работу целая сеть из семи высокотехнологичных заводов, образующих единый комплекс.

Среди них предприятия по производству оборудования и оснастки, автомобильных сидений, выхлопных систем, пластиковых деталей, электронных систем управления и тяговых электродвигателей для электротранспорта.

Особое место занимает завод компактных электромобилей, который будет выпускать модели под собственным брендом «Амберавто», Eonyx, а также специализированные версии этих моделей для маломобильных групп населения.

По словам Антона Алиханова, запуск кластера – это решающий шаг для повышения локализации, особенно в сегменте электротранспорта. Министр уверен, что производимые в Калининграде компоненты найдут спрос не только у «Автотора», но и у других российских автопроизводителей.

Параллельно в рамках СПИК продолжается глубокая модернизация основного сборочного производства с внедрением роботов и элементов искусственного интеллекта.

В дальнейшем до 80% узлов и компонентов планируется производить внутри нового кластера, и это будет прочный фундамент для технологической независимости отечественной автоотрасли.

