Снегоболотоход на базе «Буханки» вышел в продажу

В Казахстане продают гусеничный УАЗ «Буханка» с пробегом 300 км 1,36 млн рублей

В Казахстане появилось редкое предложение – гусеничный УАЗ «Буханка» с минимальным пробегом всего 300 километров.

За такой внедорожник просят 9 миллионов тенге (около 1,36 млн рублей), что примерно в три раза превышает цену обычных «Буханок», которые обычно доступны на местном рынке.

Этот вездеход, известный как ЗВМ-2411 «Узола», выпущен не кустарным способом, а на «Заволжском заводе вездеходных машин». Вместо традиционных колёс на машине установлены звенчатые гусеницы. Такое решение даёт возможность уверенно передвигаться по глубокому снегу и болотистой местности.

УАЗ «Буханка»

Под капотом стоит 2,9-литровый бензиновый мотор ЗМЗ-409 с мощностью 142 лошадиных силы, оборудованный механической коробкой передач и системой полного привода. Все эти характеристики делают вездеход универсальным и неприхотливым помощником в сложных условиях.

УАЗ «Буханка»

Ранее «За рулем» сообщал, что в компании «Москвич» ответили на вопрос о прекращении сборки моделей 6 и 8.

