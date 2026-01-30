Раскрыта внешность обновленного Mercedes-Benz S-класса

Компания Mercedes-Benz опубликовал фото S-класса перед премьерой

В Сети впервые появилось официальное фото Mercedes-Benz S-класса, снятое в преддверии вечерней премьеры обновленной версии флагманского седана. Опубликовано изображение, на котором отчётливо видны ключевые визуальные изменения, придающие автомобилю более представительский и эффектный вид.

Основное внимание на снимке привлекают световые приборы с четырехлучевой дневной подсветкой. Решётка радиатора заметно увеличилась в размерах, получила глянцевые черные акценты и обновленную структуру. Центральная часть окрашена в темный цвет, что, вероятно, скрывает либо логотип, либо сенсоры системы помощи водителю. Похожие глянцевые вставки оформляют и боковые крылья.

Передний бампер сохранил узнаваемые линии, но теперь украшен большими воздухозаборниками и глянцевыми черными деталями. По некоторым приметам, на фото изображён один из вариантов S-класса в исполнении AMG. Внутреннее пространство демонстрирует компактную приборную панель и новые кресла с объёмными подголовниками.

Ранее Mercedes-Benz сообщили, что это обновление станет самым масштабным в истории модели: около 2700 деталей претерпят изменения, что превышает половину всех компонентов автомобиля. В числе ключевых новшеств – интеллектуальная подвеска и новый 4-литровый бензиновый V8, который расширит линейку моторов. Также ожидается серьезный прирост мощности у существующих двигателей.

