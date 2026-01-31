#
Кроссоверы белорусского бренда Zubr...
В продажу вышел самый дешевый автомобиль в линейке популярного бренда

Компания Changan представила удешевленный хэтчбек Lumin

Компания Changan выпустила удешевленную версию Lumin, самого бюджетного в своей линейке хэтчбека, лишенного ряда систем безопасности и комфорта ради снижения цены до уровня примерно 500 тысяч рублей.

Changan Lumin
Changan Lumin

В новой комплектации отсутствует подушка безопасности для переднего пассажира, а также многие системы активной безопасности, например антипробуксовочная система (ASR), контроль курсовой устойчивости (ESC), помощь при экстренном торможении (BA) и поддержка старта в гору (HHC).

Задние дисковые тормоза заменили на барабанные, а рулевое колесо с множеством функций уступило место обычному варианту. Для аудиооборудования не предусмотрено динамиков, пропал и 10,25-дюймовый сенсорный экран, вместе с ним исчезла и камера заднего вида. Однако задние парктроники остались, чтобы хоть как-то помогать при парковке.

Changan Lumin
Changan Lumin

Под капотом стоит электромотор мощностью 48 л. с. (35 кВт) на передней оси, который развивает крутящий момент в 85 Н·м. Запас хода, по данным производителя, достигает 205 километров, а максимальная скорость ограничена отметкой 101 км/ч.

Ранее «За рулем» сообщал, что в компании «Москвич» ответили на вопрос о прекращении сборки моделей 6 и 8.

Changan Lumin
Changan Lumin
Changan Lumin
Changan Lumin
Changan Lumin
Источник:  Autohome
Ушакова Ирина
Фото:Autohome
Количество просмотров 12
31.01.2026 
Фото:Autohome
