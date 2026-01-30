#
В России в продаже появился новый 500-сильный Ford Mustang: известна цена

В России в продажу вышел новый 500-сильный Ford Mustang за 17 млн рублей

В одном из дилерских центров холдинга «Рольф» теперь можно приобрести новый Ford Mustang в премиальной комплектации, сообщил директор департамента продаж новых машин компании Николай Иванов.

Ford Mustang
Ford Mustang

Автомобиль знаком покупателям по мощному 5-литровому двигателю, способному выдавать 500 лошадиных сил. Маслкар разгоняется до сотни всего за 3,7 секунды, а его максимальная скорость достигает внушительных 265 км/ч. По словам Иванова, в настоящее время на российском рынке нет других новых автомобилей с такими характеристиками и доступностью, что подтверждается отсутствием свежих объявлений о продаже Ford Mustang с аналогичным оснащением.

Интерьер Ford Mustang
Интерьер Ford Mustang
Стоимость такого Mustang у дилера «Рольф» превышает 17 миллионов рублей, что довольно солидно, но для поклонников марки и динамичных машин это может быть ожидаемой ценой.

Ранее «За рулем» сообщал, что в компании «Москвич» ответили на вопрос о прекращении сборки моделей 6 и 8.

Источник:  Autonews
Фото:Ford
Фото:Ford
